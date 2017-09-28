|
Болельщику с бчб-флагом, который выбежал на поле во время матча БАТЭ-"Арсенал", дали 10 суток
29.09.2017 18:08 — Новости Общества | Tut.by
Болельщика, который выбежал с бело-красно-белым флагом на поле во время матча группового этапа Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом», осудили на десять суток административного ареста. Об этом TUT.BY сообщил ведущий специалист суда Борисовского района Дмитрий Кривело.
26-летнего Александра Венгерского из Вилейки признали виновным по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и дали семь суток. Также его признали виновным по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и дали трое суток ареста. В итоге окончательный срок наказания — десять суток.
Напомним, что инцидент
Его родной брат рассказал, что Александр последние два года начал интересоваться политикой и ходить на митинги. «Участвовал в митинге против учений „Запад-2017“, О том, что хочет выбежать на поле с флагом, давно говорил, искал, с кем это можно сделать», — говорит брат.
Напомним, что накануне матча
Любопытно, что в 2011 году и тоже 28 сентября, во время матча в Лиге чемпионов БАТЭ — «Барселона», на поле стадиона «Динамо» выбежал нетрезвый болельщик, которого позже осудили на 10 суток ареста.
Тогда это был 25-летний рабочий минского предприятия, водитель погрузчика. В его крови обнаружили 0,6−0,7 промилле алкоголя. Свои действия болельщик объяснил недовольством игрой, счетом на табло и желанием помочь белорусской команде выиграть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болельщика, который выбежал с бело-красно-белым флагом на поле во время матча группового этапа Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом", осудили на десять суток...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии