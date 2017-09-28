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Болельщику с бчб-флагом, который выбежал на поле во время матча БАТЭ-"Арсенал", дали 10 суток

29.09.2017 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Болельщика, который выбежал с бело-красно-белым флагом на поле во время матча группового этапа Лиги Европы между БАТЭ и «Арсеналом», осудили на десять суток административного ареста. Об этом TUT.BY сообщил ведущий специалист суда Борисовского района Дмитрий Кривело.


26-летнего Александра Венгерского из Вилейки признали виновным по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и дали семь суток. Также его признали виновным по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и дали трое суток ареста. В итоге окончательный срок наказания — десять суток.

Напомним, что инцидент произошел 28 сентября в Борисове. На 41-й минуте матча при счете 1:3 в пользу гостей на поле с флагом выбежал мужчина, через некоторое время его настигли стюарды и увели за пределы поля.


Издание «Наша Нiва» приводит некоторые подробности биографии молодого человека. Александр Венгерский занимался греблей, учился на программиста, а сейчас много времени проводит в Минске.


Его родной брат рассказал, что Александр последние два года начал интересоваться политикой и ходить на митинги. «Участвовал в митинге против учений „Запад-2017“, О том, что хочет выбежать на поле с флагом, давно говорил, искал, с кем это можно сделать», — говорит брат.

Напомним, что накануне матча БАТЭ предупредил болельщиков о недопустимости действий, которые могут повлечь санкции УЕФА. Клуб предупреждал, что если такие действия будут совершены и дисциплинарные органы УЕФА наложат штраф, БАТЭ рассмотрит возможность предъявления нарушителю или нарушителям регрессного иска с целью возмещения понесенного ущерба.

Любопытно, что в 2011 году и тоже 28 сентября, во время матча в Лиге чемпионов БАТЭ — «Барселона», на поле стадиона «Динамо» выбежал нетрезвый болельщик, которого позже осудили на 10 суток ареста.

Тогда это был 25-летний рабочий минского предприятия, водитель погрузчика. В его крови обнаружили 0,6−0,7 промилле алкоголя. Свои действия болельщик объяснил недовольством игрой, счетом на табло и желанием помочь белорусской команде выиграть.

 
Теги: Минск
 
 
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