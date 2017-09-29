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“Ангел” прекращает поиски пропавшего в Беловежской пуще мальчика
29.09.2017 18:54 — Новости Общества | БДГ
Поиски пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка с 29 сентября будут вести профессионалы и обученные люди отряда “ЦентрСпас”.
Как
Сообщается, что сотрудниками МЧС и МВД накануне было принято решение, что с 29 сентября в поисках 10-летнего Максима Мархалюка будут принимать участие только подготовленные специалисты и координаторы ПСО "ЦентрСпас" (поисковый отряд, работающий в Гродно и Гродненской области). Массовый выезд волонтеров и всех желающих помочь в поисках мальчика больше не требуются.
“Для упрощения работы и для повышения эффективности осмотра выделенной территории на 29.09.2017 года комплектуются поисковые группы до 50-60 человек. В выходные дни под руководством МВД и МЧС будут работать координаторы и опытные поисковики ПСО “ЦентрСпас". Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК, координирующих поисковую операцию”, - говорится в сообщении отряда.
Отдельно в комментариях сообщается о том, что на данный момент неоднократно обследованы все условно легкодоспуные и проходимые места, где мальчик мог находиться. Остальную местность должны будут исследовать специалисты и подготовленные люди.
Напомним, что
По состоянию на вечер 29 сентября мальчик не найден.
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Поиски пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка с 29 сентября будут вести профессионалы и обученные люди отряда “ЦентрСпас”.
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