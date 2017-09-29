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“Ангел” прекращает поиски пропавшего в Беловежской пуще мальчика

29.09.2017 18:54 — Новости Общества | БДГ  
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Поиски пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка с 29 сентября будут вести профессионалы и обученные люди отряда “ЦентрСпас”.

Как сообщил сегодня на своей странице в соцсети ПСО “Ангел”, принято решение о прекращении массового выезда добровольцев в агрогородок “Новый Двор”, где 16 сентября пропал Максим Мархалюк.

Сообщается, что сотрудниками МЧС и МВД накануне было принято решение, что с 29 сентября в поисках 10-летнего Максима Мархалюка будут принимать участие только подготовленные специалисты и координаторы ПСО "ЦентрСпас" (поисковый отряд, работающий в Гродно и Гродненской области). Массовый выезд волонтеров и всех желающих помочь в поисках мальчика больше не требуются.

Для упрощения работы и для повышения эффективности осмотра выделенной территории на 29.09.2017 года комплектуются поисковые группы до 50-60 человек. В выходные дни под руководством МВД и МЧС будут работать координаторы и опытные поисковики ПСО “ЦентрСпас". Массовые выезды на данный момент не требуются до получения новых задач и новой информации от сотрудников МВД, МЧС и СК, координирующих поисковую операцию”, - говорится в сообщении отряда. 

Отдельно в комментариях сообщается о том, что на данный момент неоднократно обследованы все условно легкодоспуные и проходимые места, где мальчик мог находиться. Остальную местность должны будут исследовать специалисты и подготовленные люди.

Напомним, что накануне была обследована обширная территория возле агрогородка Новый Двор, где живет мальчик и его семья. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о факту исчезновения в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка. Расследование взято на контроль руководством ведомства. Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером в субботу, 16 сентября. Никаких следов мальчика, кроме брошенного велосипеда, в результате поиска найдено не было.

По состоянию на вечер 29 сентября мальчик не найден.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 215
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Поиски пропавшего 16 сентября Максима Мархалюка с 29 сентября будут вести профессионалы и обученные люди отряда “ЦентрСпас”.

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