Белкоопстрах оплатит перевозку тела убитого в Турции белоруса

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Страховая компания "Белкоопстрах" оплатит доставку в Беларусь тела белорусского туриста, убитого на курорте в Турции, сообщила в пятницу генеральный директор "Белорусской ассоциации страховщиков" Ирина Мерзлякова.



© AFP/ ADEM ALTAN Родственники решают вопрос о репатриации погибшего в Турции туриста

Гражданин Беларуси был убит на курорте Турции 24 сентября — по сообщениям местных СМИ, он пал жертвой 17-летнего бармена гостиницы. Вопрос репатриации тела погибшего на родину до последнего времени решен не был.

"Руководство "Белкоопстраха" приняло решение вывезти тело и оплатить перевозку", — цитирует TUT.by слова Мерзляковой.

Она также уточнила, что произошедшее с белорусским туристом в Турции страховым случаем по сути не является, но согласно этике у страховщиков принято, что страховая компания платит за репатриацию, когда человек умер.

Гендиректор также уточнила, что приблизительно стоимость доставки тела белоруса в республику составит 2,5 тысячи долларов США.

В то же время пока неясен вопрос со сроками — все зависит от компетентных органов Турции и действий белорусского консула. При этом Мерзлякова заверила, что в данном случае все должно пройти быстро — "буквально на днях".