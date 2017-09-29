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Белкоопстрах оплатит перевозку тела убитого в Турции белоруса
29.09.2017 19:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Страховая компания "Белкоопстрах" оплатит доставку в Беларусь тела белорусского туриста, убитого на курорте в Турции, сообщила в пятницу генеральный директор "Белорусской ассоциации страховщиков" Ирина Мерзлякова.
© AFP/ ADEM ALTAN
"Руководство "Белкоопстраха" приняло решение вывезти тело и оплатить перевозку", — цитирует
Она также уточнила, что произошедшее с белорусским туристом в Турции страховым случаем по сути не является, но согласно этике у страховщиков принято, что страховая компания платит за репатриацию, когда человек умер.
Гендиректор также уточнила, что приблизительно стоимость доставки тела белоруса в республику составит 2,5 тысячи долларов США.
В то же время пока неясен вопрос со сроками — все зависит от компетентных органов Турции и действий белорусского консула. При этом Мерзлякова заверила, что в данном случае все должно пройти быстро — "буквально на днях".
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Доставка в Беларусь тела мужчины будет стоить 2,5 тысячи долларов, привезти его должны на днях.
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