Волонтеров меньше, работает МЧС. Репортаж из Нового Двора, где 13 дней ищут ребенка в пуще

Новый Двор встречает непривычной тишиной. Еще неделю назад здесь было шумно и многолюдно. За последние две недели в агрогородке побывали сотни волонтеров. Здесь проходила самая большая поисковая операция. Добровольцы, сотрудники МЧС, милиция и лесники искали потерявшегося в лесу Максима Мархалюка. На данный момент поиски в Беловежской пуще продолжаются, но уже в меньших масштабах.





Лагерь поисково-спасательного отряда «Ангел» переместился на площадку возле сельсовета. Постепенно агрогородок возвращается к своей обычной жизни. Но по-прежнему земляки говорят о пропавшем мальчике — эта тема номер один. Кажется, за последние две недели, все версии уже обсудили.

И сейчас очень трудно отделить слухи, которые наполняют поселок, от фактов. Люди пересказывают друг другу ежедневную информацию о результатах поисков, дополняя официальные версии своими подробностями.















С утра в штабе поисково-спасательного отряда «Ангел» тихо и немноголюдно. Волонтеры, а сегодня, в пятницу, 29 сентября, их по списку 60 человек, ушли в лес на очередное «прочесывание» местности.

— Вы вновь прибывшие? — спрашивает девушка около палаток. Узнав, что мы журналисты, привычно докладывает обстановку: поиски продолжаются, волонтеры работают.





Большого количества людей, как здесь было неделю тому, в эти выходные в Новом дворе не ожидают. Да и простых граждан просят на поиски не ехать. Все, что могли сделать неподготовленные люди — сделано. Дальше — работа профессионалов.

— Мы обследовали буквально все. Даже нашли бункеры первой мировой войны. На данный момент, поверьте, в десятикилометровой зоне вокруг поселка нет места, где не ступала нога поисковика. Сегодня вечером соберется штаб, где будут присутствовать и волонтеры. Сложим все карты обследованных участков, и если у штаба появится хоть малейшее подозрение о том, что остались белые пятна, будут организованы спецгруппы, которые не первый раз участвуют в поисках. Пятна будут отрабатываться уже ими. Волонтерами тут прочесывать уже нечего. Заброшки, лес, кукуруза, поля, озера, болота — все осмотрено, — говорит представитель поисково-спасательного отряда Кирилл Голубев.





В ситуационном штабе, который расположился в здании сельсовета, тоже непривычно тихо. Сегодня в поисках участвует 41 спасатель.

— Будем продолжать поиски до какого-либо результата или специального указания по поводу данной поисковой операции, — говорят сотрудники МЧС в штабе.

К обеду из леса выходит небольшая группа волонтеров — подкрепиться, рассказать о проделанной работе и снова уйти на поиски.





— Знаете, за это время версий пропажи мальчика обсуждалось очень много. Но все это домыслы и слухи, фактом остается только то, что мальчик до сих пор не найден, — говорят ребята.

Большинство добровольцев, которые сейчас находятся в Новом дворе, были здесь с самого начала поисковой операции. За плечами многих — неоднократные поиски пропавших людей. В разговорах вспоминают, как искали девочку-подростка или пропавшего грибника. Но операция в Новом дворе, по словам волонтеров, отличается не только масштабами, но и какой-то особенной сплоченностью людей.





— На все наши просьбы всегда откликались местные жители. Может быть, они немного и устали от такого количества людей, но мы им очень благодарны за помощь. Многие из них участвовали в поисках с первых дней, — говорит волонтер Настя.

Девушка здесь уже несколько дней.

— Вон, посмотрите, даже на палатке висит список телефонов тех, кто может взять на ночлег. Наверное, могут быть недовольные таким количеством людей в поселке. Некоторые говорили, что лес потоптали, но наши командиры даже по пути мусор убирали.









Один из местных жителей, что выходил на поиски, — Алексей. Молодой человек рассказывает, что вместе со всеми шел в лес и очень надеялся, что мальчик найдется.

— И сейчас надеюсь. Многое говорят в поселке — и про криминал, и про то, что специально мог убежать, и что мог уехать куда-то на попутной машине, — перечисляет Алексей, — Но что из этого правда — уже непонятно.

— Мы все, конечно, переживаем из-за пропажи Максима. Остается вопрос — где он? Почему не нашли? Многие уверены, что он не в лесу, а в каком-то другом месте, но только где? — говорит молодая мама Юлия и вспоминает, что мальчик часто был предоставлен сам себе. — Ездил все лето на велосипеде по поселку, даже мог достаточно далеко уехать — например, на озеро.





Местные жители, кажется, уже устали от внимания прессы большого количества людей в поселке. Правда, говорят, что за поисками мальчика следили не только воочию, и по телевизору.

Бабушка Вера говорит, что это первый такой случай в поселке, когда ребенок пропадает в окрестных лесах.

— 83 рокі жыву і такога не памятаю. Але тое, што адбываецца ў вёсцы глядзела па тэлевізары, бо далека да цэнтру ісці - ногі хворыя. А хлопчыка асабліва не ведала ды і прыезджых не бачыла — увесь тлум быў каля сельсавету, а ў нас дык ціха было, — говорит она.





Тем временем, группа волонтеров снова отправляется на поиски Максима. Будут осматривать лес около шалаша, где последний раз видели мальчика. По словам его друзей, он поехала на «базу», так местные называют деревянную беседку недалеко от поселка. Якобы Максим направился туда за грибами.

— Знаете, зацепок очень мало, фактов еще меньше. Каждая версия проверена и перепроверена несколько раз. Говорили, что какой-то грибник видел Максима в лесу, но самого грибника так и не нашли. Вроде бы соседка видела мальчика последний раз на дороге в половину восьмого вечера, но тогда были уже сумерки. И все это со словом «вроде бы». Ненужная информация и слухи по-настоящему мешают работать поисковикам-добровольцам и специалистам, — говорят волонтеры.





Проблемой для поисково-спасательного отряда стали и так называемые «дикари» — люди, которые приезжали на поиски, поддавшись порыву, и самостоятельно выходили в лес, без регистрации.

— Для нас было важно никого не потерять во время поисковой-спасательной операции, потому что организовывать такое количество людей очень тяжело. Кто-то не понимает, почему стоим, а не идем в лес, кто-то разбредается по лесу в поисках грибов, кто-то сел отдохнуть, — говорит Кирилл Голубев.

Поиски продолжаются. Мальчик еще не найден.





Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Искать ребенка за последние дни вызвались сотни волонтеров. Пока поиски не дали результатов. Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.