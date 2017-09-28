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Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на телевидении
29.09.2017 21:14 — Новости Общества | Tut.by
Недавно ушедший из Белгидромета экс-начальник службы метеорологических прогнозов Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на телеканале ОНТ,
Бочков рассказал, что первый эфир Рябова прошел в пятницу, 29 сентября. По его словам, форму прогноза погоды на телеканале меняют — синоптик сам определит, как подавать информацию.
Представитель канала также рассказал, что по понедельникам Рябов будет делать прогноз погоды на неделю, а по пятницам, если прогноз не сбылся, объяснять причины этого.
Напомним, самый известный синоптик Беларуси
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«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал президент. Он также добавил, что, читая ежедневный прогноз погоды, у него возникает желание «просто разогнать эту организацию».
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Недавно ушедший из Белгидромета экс-начальник службы метеорологических прогнозов Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на телеканале ОНТ.
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