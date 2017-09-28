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Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на телевидении

29.09.2017 21:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Недавно ушедший из Белгидромета экс-начальник службы метеорологических прогнозов Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на телеканале ОНТ, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на заместителя председателя правления канала Дмитрия Бочкова.


Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

Бочков рассказал, что первый эфир Рябова прошел в пятницу, 29 сентября. По его словам, форму прогноза погоды на телеканале меняют — синоптик сам определит, как подавать информацию.

Представитель канала также рассказал, что по понедельникам Рябов будет делать прогноз погоды на неделю, а по пятницам, если прогноз не сбылся, объяснять причины этого.

Напомним, самый известный синоптик Беларуси заявил, что покидает Белгидромет 22 сентября. Причины ухода он не назвал.

Ранее, 14 сентября, назначая нового главу Минприроды, президент Беларуси раскритиковал качество прогнозов погоды.

«Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались», — сказал президент. Он также добавил, что, читая ежедневный прогноз погоды, у него возникает желание «просто разогнать эту организацию».

 
 
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Недавно ушедший из Белгидромета экс-начальник службы метеорологических прогнозов Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на телеканале ОНТ.

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