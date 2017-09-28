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Минобороны после инцидента с разрыванием ужей обещает не нарушать закон об охране и защите животных
29.09.2017 21:40 — Новости Общества | Tut.by
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» обратилась в Министерство обороны страны после инцидента на праздновании Дня ВДВ в Бресте, когда десантники
АПБ обратилась в Министерство обороны с просьбой «прекратить такую практику», также организация написала в УВД Бреста, чтобы провели проверку по факту жестокого обращения с животными.
«Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь, жестокое обращение с животными в присутствии малолетних — это преступление. В соответствии со статьей 339/1 „Жестокое обращение с животным“. Такие выступления подрывают авторитет армии и настраивают граждан Беларуси по отношению к ней негативно. Есть много других способов боевой и психологической подготовки солдат. На публичных мероприятиях свою силу можно продемонстрировать, не проявляя жестокость по отношению к животным как к заведомо более слабым и безобидным существам. Просим принять меры для недопущения в будущем подобных случаев дискредитации Вооруженных Сил Республики Беларусь и нарушения законодательства по охране и защите животных Республики Беларусь военнослужащими», — говорится в
В пришедшем ответе за подписью командующего силами специальных операций Вооруженных сил генерал-майора В. И. Денисенко отмечено, что «выработают меры по недопущению в последующем нарушения законодательства об охране и защите животных».
Министерство природных ресурсов, в свою очередь, напомнило, что один из основных принципов охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания — принцип гуманности.
После обращения АПБ в Минприроды, Брестский областной комитет природных ресурсов при поддержке командования той самой бригады, которая разрывала ужей, провели учебу по предупреждению таких случаев для полевых командиров из разных областей республики.
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"Ахова птушак Бацькаўшчыны" обратилась в Министерство обороны страны после инцидента на праздновании Дня ВДВ в Бресте, когда десантники разрывали ужей и жаб на...
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