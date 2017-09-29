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Пользователям WhatsApp дали штраф в Швейцарии за переписку о "засаде"
29.09.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Пользователей группы мессенджера WhatsApp в Швейцарии оштрафовали на 850 франков за сообщения о патруле полиции, сообщило издание
Участник группы в кантоне Санкт-Галлен увидел на дороге патруль и написал об этом в общий чат, где состояли около 200 человек.
Спустя некоторое время он и остальные пользователи получили штрафы в размере 850 швейцарских франков.
В прокуратуре Санкт-Галлена сообщили, что в кантоне ведется наблюдение за группами, в которых состоит более 30 человек, поэтому к этим людям и были приняты меры. Как власти следят за большими группами в мессенджере, не сообщается.
Законодательство Швейцарии предусматривает штрафы в случае публичного сообщения о полицейской проверке или стоящем на трассе радаре.
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Законодательство Швейцарии предусматривает штрафы в случае публичного сообщения о полицейской проверке или стоящем на трассе радаре.
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