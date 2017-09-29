МИНСК, 29 сен – Sputnik. Пользователей группы мессенджера WhatsApp в Швейцарии оштрафовали на 850 франков за сообщения о патруле полиции, сообщило издание 20 Minutes .

Участник группы в кантоне Санкт-Галлен увидел на дороге патруль и написал об этом в общий чат, где состояли около 200 человек.

Спустя некоторое время он и остальные пользователи получили штрафы в размере 850 швейцарских франков.

В прокуратуре Санкт-Галлена сообщили, что в кантоне ведется наблюдение за группами, в которых состоит более 30 человек, поэтому к этим людям и были приняты меры. Как власти следят за большими группами в мессенджере, не сообщается.

Законодательство Швейцарии предусматривает штрафы в случае публичного сообщения о полицейской проверке или стоящем на трассе радаре.