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Пользователям WhatsApp дали штраф в Швейцарии за переписку о "засаде"

29.09.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Пользователей группы мессенджера WhatsApp в Швейцарии оштрафовали на 850 франков за сообщения о патруле полиции, сообщило издание 20 Minutes.

Пользователям WhatsApp дали штраф в Швейцарии за переписку о "засаде"
CC BY 2.0 / Phillip Roberts / Scania P400 Fire Engine
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Участник группы в кантоне Санкт-Галлен увидел на дороге патруль и написал об этом в общий чат, где состояли около 200 человек. 

Спустя некоторое время он и остальные пользователи получили штрафы в размере 850 швейцарских франков.

В прокуратуре Санкт-Галлена сообщили, что в кантоне ведется наблюдение за группами, в которых состоит более 30 человек, поэтому к этим людям и были приняты меры. Как власти следят за большими группами в мессенджере, не сообщается.

Законодательство Швейцарии предусматривает штрафы в случае публичного сообщения о полицейской проверке или стоящем на трассе радаре. 

 
Теги: Минск
 
 
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Законодательство Швейцарии предусматривает штрафы в случае публичного сообщения о полицейской проверке или стоящем на трассе радаре.

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