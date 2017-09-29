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ЦРУ ищет сотрудников со знанием русского языка
29.09.2017 22:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Набор сотрудников со знание русского языка начался в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ).
"Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", – говорится в сообщении ЦРУ в официальном аккаунте в Twitter.
При этом в прикрепленном изображении есть надпись, что сотрудники-лингвисты ЦРУ смогут "раскрывать правду".
Сообщение управления уже вызвало реакцию пользователей интернета: люди шутят, что это самое скучное объявление о вакансии.
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Сообщение управления уже вызвало реакцию пользователей интернета: люди шутят, что это самое скучное объявление о вакансии.
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