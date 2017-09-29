ЦРУ ищет сотрудников со знанием русского языка

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Набор сотрудников со знание русского языка начался в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ).

"Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", – говорится в сообщении ЦРУ в официальном аккаунте в Twitter.

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here. https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw — CIA (@CIA) 29 сентября 2017 г.

При этом в прикрепленном изображении есть надпись, что сотрудники-лингвисты ЦРУ смогут "раскрывать правду".

Сообщение управления уже вызвало реакцию пользователей интернета: люди шутят, что это самое скучное объявление о вакансии.