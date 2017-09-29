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ЦРУ ищет сотрудников со знанием русского языка

29.09.2017 22:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен – Sputnik. Набор сотрудников со знание русского языка начался в Центральном разведывательном управлении США (ЦРУ).

"Говорите по-русски? Являетесь гражданином США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь", – говорится в сообщении ЦРУ в официальном аккаунте в Twitter.

При этом в прикрепленном изображении есть надпись, что сотрудники-лингвисты ЦРУ смогут "раскрывать правду".

Сообщение управления уже вызвало реакцию пользователей интернета: люди шутят, что это самое скучное объявление о вакансии.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение управления уже вызвало реакцию пользователей интернета: люди шутят, что это самое скучное объявление о вакансии.

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