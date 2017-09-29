Лукашенко аграрии в Клецком районе подарили 2 корзины картошки

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Президент Беларусь Александр Лукашенко получил в подарок от работников ОАО "Кухчицы" две корзины картофеля белорусских сортов, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".



© Фото: пресс-служба главы государства Появились фотографии уборки Лукашенко урожая картофеля

В пятницу глава государства посещал с визитом Клецкий район, где проинспектировал ход уборочной корнеплодов – сахарной свеклы, картофеля, а также посмотрел, как идет сев.

Как сообщили в эфире телеканала, главе государства в ОАО "Кухчицы" подарили две корзины картофеля белорусских урожайных сортов. При этом в сюжете не уточнили, каких именно.

В эфире телеканала рассказали, что в настоящее время уборка в республике картофеля продолжается – уже обработано более 60% посевных площадей. При этом отмечается, что урожай текущего года будет лучше, чем в 2016-м.

На своем участке в Минске белорусский президент убрал картофель 26 августа . С трех гектаров в Дроздах собрали 105 тонн, урожайность на "президентских сотках" составила 350 центнеров с гектара.