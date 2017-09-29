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Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на ОНТ
29.09.2017 20:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен — Sputnik. Известный синоптик Дмитрий Рябов стал ведущим телеканала ОНТ,
"Дмитрий Рябов, которого все вдруг потеряли, теперь ведущий телеканала ОНТ. У нас появился свой собственный синоптик", — рассказал во время программы "Итоги недели" Бочков.
По его словам, в эту пятницу Рябов впервые вышел в эфир телеканала в новом качестве. Кроме того, форму прогноза погоды на ОНТ сейчас стремительно меняют. Синоптик сам определит, как будет позиционировать погоду. По словам Бочкова, подача прогноза должна быть легкой и интересной.
"Никто не отменял — надо, чтобы прогнозы все-таки сбывались. Это очень важно", — отметил собеседник Sputnik.
Также он рассказал, что в понедельник Рябов будет делать прогноз погоды на неделю. А в пятницу, до прогноза на выходные, у него будут интересоваться, почему прогноз не сбылся (если это произойдет). А Рябову предстоит объяснить, из-за чего возникли различия.
Ранее самый известный и узнаваемый синоптик
Телеведущий Дмитрий Бочков рассказал и о других изменениях, которые готовит канал. По его словам, в ноябре ОНТ запускает новую новостную студию, также произойдет ребрендинг канала. Зрители смогут заметить и оценить его визуально. Новой будет "упаковка" канала, изменится даже логотип.
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Среди новых лиц телеканала – белорусская гимнастка Мелитина Станюта и синоптик Дмитрий Рябов.
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