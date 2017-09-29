Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на ОНТ

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Известный синоптик Дмитрий Рябов стал ведущим телеканала ОНТ, сообщил в пятницу в студии радио Sputnik Беларусь заместитель председателя правления канала Дмитрий Бочков.

"Дмитрий Рябов, которого все вдруг потеряли, теперь ведущий телеканала ОНТ. У нас появился свой собственный синоптик", — рассказал во время программы "Итоги недели" Бочков.

По его словам, в эту пятницу Рябов впервые вышел в эфир телеканала в новом качестве. Кроме того, форму прогноза погоды на ОНТ сейчас стремительно меняют. Синоптик сам определит, как будет позиционировать погоду. По словам Бочкова, подача прогноза должна быть легкой и интересной.

"Никто не отменял — надо, чтобы прогнозы все-таки сбывались. Это очень важно", — отметил собеседник Sputnik.

Также он рассказал, что в понедельник Рябов будет делать прогноз погоды на неделю. А в пятницу, до прогноза на выходные, у него будут интересоваться, почему прогноз не сбылся (если это произойдет). А Рябову предстоит объяснить, из-за чего возникли различия.

Ранее самый известный и узнаваемый синоптик рассказал Sputnik , что покидает пост начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды. Он не уточнил, связано ли его решение с недавней критикой президента белорусской метеослужбы.

Телеведущий Дмитрий Бочков рассказал и о других изменениях, которые готовит канал. По его словам, в ноябре ОНТ запускает новую новостную студию, также произойдет ребрендинг канала. Зрители смогут заметить и оценить его визуально. Новой будет "упаковка" канала, изменится даже логотип.

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