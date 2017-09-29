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Прокуратура Глубокского района не нашла нарушений в объявлении райисполкомом комендантского часа
30.09.2017 00:05 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Глубокского района рассмотрела заявление юриста лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича о нарушении должностными лицами Глубокского райисполкома законодательства в части незаконного введения на территории района с 14 до 20 сентября 2017 года комендантского часа.
«Проверкой по обращению установлено, что Глубокским райисполкомом официальное решение о введении комендантского часа не принималось, а размещение 14 сентября на сайте райисполкома соответствующей информации носило только учебный характер в рамках учений по территориальной обороне и каких бы то ограничений прав и свобод граждан не несло», — указал в ответе правозащитнику прокурор Глубокского района Игорь Волынец.
В прокуратуре решили, что оснований для принятия по обращению Валентина Стефановича мер прокурорского реагирования не имеется.
Правозащитник отмечает, что граждане были проинформированы о комендантском часе не только через сайт Глубокского райисполкома, но и через объявления, которые развесили в городе.
Напомним, сообщение
На следующий день в Глубокском райисполкоме
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Прокуратура Глубокского района рассмотрела заявление юриста лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" Валентина Стефановича о нарушении должностными...
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