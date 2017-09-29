В начале месяца мы писали о пожаре в квартире на Горецкого, где жила многодетная семья. Тогда запертые в комнате три девочки прыгали из окна второго этажа, чтобы не задохнуться в комнате, и в результате этого получили травмы. После публикации читатели TUT.BY откликнулись и помогли многодетной маме и детям. Мы посмотрели, как обустроилась семья и чем помогли читатели.





После пожара многодетная мама Божена с детьми переехала в пустую квартиру неподалеку от МКАДа. Мы приходим к ним в гости вечером, когда все ребята уже пришли из школ и кружков.

Нас встречает громкая толпа детей и мама, которая каждого одергивает: «Тише, не шуми!». Самая спокойная — Илона. Ей 11 лет, но после пожара она все еще не может ходить. При прыжке девочка раздробила пятки, и ей уже сделали операцию. Сейчас обе ноги загипсованы, а по квартире Илона передвигается на старой прогулочной коляске. Как минимум месяц еще будет в гипсе.

«По стенке опираюсь, тяжело, иногда даже на ноги пытаюсь становиться», — говорит она.

У девятилетней Риты после травмы тоже загипсована одна нога, но передвигаться все еще сложно — нет костылей.





Самая младшая из девочек — Ульяна, ей 6 лет. Выпрыгивая из окна, она не получила никаких травм. «Прыгнула хорошо», — хвалят ее сестры.

Мальчики Саша и Олег тоже крутятся вокруг — шумят, хотят обратить на себя внимание. При пожаре мама их вывела сразу. Запертыми в комнате остались только девочки, поэтому им и пришлось прыгать из окна, чтобы не задохнуться.

Самый старший из детей — Денис. Ему 13 лет, и он уже немного устал от внимания проверяющих учителей и журналистов. Он закрылся на кухне и жарит на всю семью картошку. Мама рассказывает, что он очень талантливый и разносторонний, но сейчас играть некогда.

— Денис теперь практически главный мужчина в семье — тянет на себе все. Ему, конечно, хочется и погулять, а надо за всеми смотреть. Денису сейчас непросто.





Папа в семье больше не живет. Божена признается, что много детей хотела всегда, но сейчас расстроена только тем, что с мужем пришлось расстаться.

— Хорошо, что есть вторая квартира. Так куда бы мы пошли? Если бы жилья не было, у меня бы детей забрали сразу.

Но до переселения эта квартира была пустая. Поэтому пришлось быстро обставляться и перевозить те вещи, которые уцелели и не пропахли гарью.

Материально помогали и читатели TUT.BY. После публикации нам написали более 30 человек. Предлагали вещи, мебель, услуги грузоперевозок, спрашивали, как можно помочь своими силами.





Божена говорит, что многие готовы отдавать мебель, но возникают проблемы с перевозкой. Справляется с этим всем многодетная мама сама — родителей нет, а старшая дочь возится с 7-месячным ребенком. Помогают все вокруг — соседи с Горецкого, знакомые.

— Человек 20 помогли точно. Звонят, сами приезжают. Был человек, который лично приезжал в квартиру на Горецкого, деньги дал. Вещей столько поотдавали, что я еще не разобрала. Из мебели вот забрали диван, а еще тахту надо забрать. Но проблема в том, что то человек не может, у которого есть машина, ее перевезти, то я не могу в то время, когда он свободен.

Также после выхода материала с нами связались представители страховой компании «Белнефтестрах» и вызвались безвозмездно помочь Божене. Компания выделила 11 тысяч рублей на ремонт квартиры на Горецкого, и в октябре там начнутся работы.





С работы в детском саду Божене пришлось уволиться, так как с таким количеством детей ездить было сложно — хотелось найти что-нибудь поближе. Но куда бы Божена ни пришла трудоустраиваться, как узнают о том, что у нее 6 детей, на работу не берут. Пособия на детей тоже никакого нет.

Божена говорит, что все равно верит в лучшее и не теряет оптимизма. О происшествии и сложностях старается не думать. Дети о случившемся тоже забыли быстро.

— Если бы не было столько детей, я бы этого просто не пережила. Это большая поддержка, они меня отвлекают от мыслей. Мне надо жить ради них. Спасибо, что люди помогли, спасибо, это чудо!



