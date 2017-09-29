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200 долларов на двоих. Под Брестом задержали кубинцев, которые хотели добраться до Испании
30.09.2017 08:44 — Новости Общества | Tut.by
28 сентября вблизи пункта пропуска «Козловичи» пограничники задержали двух граждан Кубы, которые собирались нелегально пересечь белорусско-польскую границу, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Первыми нелегалов заметили местные жители. Двое кубинцев ходили по трассе М1 в районе пункта пропуска. Вскоре сработал один из участков сигнализационного комплекса, а на контрольно-следовой полосе были обнаружены следы, ведущие в сторону польской границы.
Служебная собака вывела пограничный наряд к двум нарушителям. Ими оказались граждане Кубы, одному из которых 27 лет, второму — 41 год. Задержанные признались, что хотели нарушить границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС. Для начала мужчины планировали попасть в Польшу, а затем переправиться в Испанию. При себе у них были личные вещи, мобильные телефоны и около 200 долларов.
Иностранцев задержали и поместили в изолятор временного содержания. На них составили протоколы за нарушение государственной границы и пограничного режима. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.
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Задержанные признались, что хотели нарушить границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС.
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