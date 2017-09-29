Окей, Sputnik: где дают скидки за оплату карточкой?

Sputnik продолжает отвечать на вопросы своих читателей. Так, Роман из Минска после посещения кафе узнал, что ему за оплату карточкой там причитается скидка, поэтому он и задался вопросом: где еще могут снизить стоимость покупок за расчеты безналичным способом?

Как рассказали агентству представители компании Visa, определенные скидки предоставляются при оплате карточками Gold и Platinum в более чем сорока магазинах, кафе и торговых сетей страны — преимущественно в Минске.

Так, за карточки Gold и Platinum на все товары в "Е-доставке" причитается скидка в один процент, а в аптеках ADEL минус 7% на торговую надбавку всего ассортимента. Десять процентов составит скидка в "Планете суши" и других кафе.

Всего более сорока магазинов, кафе и сетей представляют определенные скидки за безналичный расчет.

Конечно, при наличии у вас дополнительных скидочных карт конкретных магазинов или кафе экономия может быть еще больше. Также помните, что многие банки сегодня начали выпускать пластиковые карты с возможностью "кэшбэка" — возврата определенного процента от потраченной на покупки суммы назад к вам на карту.

Подобные "лайфхаки" по экономии пока известны не всем, однако при желании на покупки можно тратить меньше, чем планировалось.

Полный перечень скидок при оплате карточками доступен в файле >>

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