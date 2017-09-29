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Окей, Sputnik: где дают скидки за оплату карточкой?

30.09.2017 08:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Sputnik продолжает отвечать на вопросы своих читателей. Так, Роман из Минска после посещения кафе узнал, что ему за оплату карточкой там причитается скидка, поэтому он и задался вопросом: где еще могут снизить стоимость покупок за расчеты безналичным способом?

Окей, Sputnik: где дают скидки за оплату карточкой?
© Pixabay
Окей, Sputnik: как не быть обманутым при предзаказе в кафе?

Как рассказали агентству представители компании Visa, определенные скидки предоставляются при оплате карточками Gold и Platinum в более чем сорока магазинах, кафе и торговых сетей страны — преимущественно в Минске.

Так, за карточки Gold и Platinum на все товары в "Е-доставке" причитается скидка в один процент, а в аптеках ADEL минус 7% на торговую надбавку всего ассортимента. Десять процентов составит скидка в "Планете суши" и других кафе.

Всего более сорока магазинов, кафе и сетей представляют определенные скидки за безналичный расчет.

Конечно, при наличии у вас дополнительных скидочных карт конкретных магазинов или кафе экономия может быть еще больше. Также помните, что многие банки сегодня начали выпускать пластиковые карты с возможностью "кэшбэка" — возврата определенного процента от потраченной на покупки суммы назад к вам на карту.

Подобные "лайфхаки" по экономии пока известны не всем, однако при желании на покупки можно тратить меньше, чем планировалось.

Полный перечень скидок при оплате карточками доступен в файле >>

Если у вас есть вопросы на любые темы для рубрики "окей, Sputnik" — оставляйте их в комментариях под этим материалом или присылайте на office@sputnik.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие пользователи даже не догадываются, что при оплате в магазинах и кафе карточкой им должна полагаться скидка.

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