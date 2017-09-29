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"Вы укрепляете идеологический фундамент". Лукашенко поздравил педагогов с Днем учителя

30.09.2017 09:04 — Новости Общества | Tut.by  
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«Вы укрепляете идеологический фундамент нашей страны». Такими словами президент Александр Лукашенко поздравил белорусских педагогов с профессиональным праздником — Днем учителя.


Фото: БЕЛТА

«В жизни каждого из нас есть наставники, чьи мудрость, душевная щедрость и добрый совет помогают познавать этот удивительный мир, находить нравственные и духовные ориентиры, преодолевать трудности и достигать побед», — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, благодаря стремительному развитию современных технологий, система образование очень быстро меняется. Неизменными остаются лишь роль и авторитет педагога.

«Вы с честью выполняете свою важную миссию, всегда находитесь в центре общественной жизни, — обратился президент к педагогам. — Открывая перед ребенком дверь в мир знаний, воспитывая его, вы формируете личность юного гражданина и закладываете основы будущего Беларуси».

Александр Лукашенко сказал, что труд учителя всегда пользовался особым уважением и выразил надежду, что образ педагога «послужит достойным примером для подрастающего поколения».

День учителя в Беларуси традиционно отмечается в первое воскресенье октября.

 
 
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По словам президента, благодаря стремительному развитию современных технологий, система образование очень быстро меняется. Неизменными остаются лишь роль и...

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