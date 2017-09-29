Очереди за айфонами, новые ректоры, британские фанаты и плоская Земля - все за вчера

Доброе утро!

Верится с трудом, но завтра уже октябрь — и вот чем нас не порадует погода в эти сентябрьско-октябрьские выходные. Кстати, о погоде: бывший главный синоптик страны нашел себе новую работу — вот тут все узнаете .

ВАЖНОЕ

Снова побывали в Новом Дворе, где уже 13 дней ищут ребенка в пуще. Постепенно агрогородок возвращается к своей обычной жизни. Но по-прежнему земляки говорят о пропавшем мальчике — это тема номер один. Рассказываем, что там нового .





Традиционно подготовили для вас обзор того, что изменится в наших жизнях с 1-го числа . Готовьтесь!

Внешний госдолг с начала года вырос на 2 млрд долларов. Объясняем, что тому виной .

ПОПУЛЯРНОЕ

Для индивидуальных предпринимателей за последнее время анонсировали немало изменений. Только вот от самих ипэшников, которые еще весной жаловались на невыносимые условия работы и обещали массово свернуть бизнес, практически нет никаких новостей. Мы решили узнать, как они работали последний год . Основной критерий у людей, говорят, — «чтобы было подешевле».

В Минске открылся новый магазин i-Store — и первым покупателям предложили серьезные скидки на популярные модели ноутбуков и планшетов. Боже, что там творилось ! Кстати, а вы знаете, что есть чехол для iPhone X, который стоит больше самого смартфона? Так смотрите !

А вот у нас чудесное видео, как двухлетняя девочка на трибуне воровала у принца Гарри попкорн. Что же сделал принц ?

25 ноября в Минск на «Золотой граммофон — 2017» приедут популярные артисты российской поп-сцены. Некоторые поют так давно, что мы уже забыли как смешно они выглядели в начале карьеры. Так давайте же вспомним .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В пакете документов, которые вот-вот подпишет глава государства, самый обсуждаемый — декрет о новых условиях работы ИТ-отрасли . На Минском инвестиционном форуме только и разговоров, что о море и о закате (с) о документе. Какие перспективы Беларуси как ИТ-страны, что мешает нам стать ИТ-хабом в Восточной Европе, за что хвалят нового главу ПВТ — рассказываем здесь .

Сразу у нескольких белорусских вузов новые ректоры. «Не надо в студентах душить вольнодумство», — такое напутствие им дал Александр Лукашенко во время назначения. А мы поискали интересные факты о людях, которые возглавят вузы .

В то время как борисовский БАТЭ принимал очередного гранда — лондонский «Арсенал», а Минск развлекал пару сотен английских болельщиков. Накануне игры мы провели с ними весь день и теперь знаем точно: «Можно сменить жену, но только не клуб».

Хоть вы не думаете, что земля плоская? А есть люди, которые мало того что искренне в это верят, так еще и переходят от рассуждений к экспериментам — не самым убедительным, но весьма забавным .

Все новости пятницы, 29 сентября





Кстати. Если вы считаете, что в жизни давно пора что-то менять, это предложение для вас: власти Франции ищут семейную пару, готовую поселиться на крохотном островке Кеменес у побережья Бретани. Если вы не согласитесь, остров станет необитаемым !

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