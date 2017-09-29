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Очереди за айфонами, новые ректоры, британские фанаты и плоская Земля - все за вчера
30.09.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Верится с трудом, но завтра уже октябрь — и вот
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Снова побывали в Новом Дворе, где уже 13 дней ищут ребенка в пуще. Постепенно агрогородок возвращается к своей обычной жизни. Но по-прежнему земляки говорят о пропавшем мальчике — это тема номер один. Рассказываем,
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Доброе утро! Верится с трудом, но завтра уже октябрь.
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