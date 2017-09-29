Сегодня мы расскажем вам про обновления в iOS-версии приложения «Новости TUT.BY» . Читайте наш обзор, тестируйте и делитесь своими впечатлениями. Более 800 000 пользователей доверяют нам, присоединяйтесь и вы!

Читайте то, что вам интересно

В обновлённой iOS-версии приложения «Новости TUT.BY» мы доработали механизм фильтрации новостей. Раньше отключенная в настройках приложения рубрика не отображалась в списке рубрик, но новости из нее все равно попадали в «Главное» и в ленту «Последние новости», а также напоминали о себе пуш-уведомлениями. Теперь новости из рубрик, которые вас не интересуют, больше не будут появляться в приложении. А это значит, вы будете получать пуш-уведомления только по приоритетным для вас темам!





Простой способ навигации

В новую версию мы добавили нативную для iPhone функцию: возврат к предыдущему экрану приложения свайпом от левого края телефона. Раньше свайпом вправо и влево можно было листать новости из активной рубрики, а на главном экране, тем же движением, листать сами рубрики. Теперь свайп от левого края телефона будет возвращать вас на предыдущий экран.

Чтобы всегда быть в курсе самых актуальных новостей читайте «Новости TUT.BY» . С нами уже более 800 000 пользователей, присоединяйтесь и вы!

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