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Первая социальная аптека для животных откроется в Бресте

30.09.2017 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте откроется социальная вет-аптека, в которой можно будет купить лекарства по минимальным ценам — приближенным к закупочным, пишет «Вечерний Брест».

Помимо медикаментов в учреждении можно будет проконсультироваться у ветврачей по вопросу, касающемуся здоровья любимого питомца.

Проект создали команда ветеринарного проекта «Добрые бульдоги» и Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие».

Социальная аптека расположена по адресу: улица Лейтенанта Рябцева, 44.

 
Теги: Брест
 
 
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Помимо медикаментов в учреждении можно будет проконсультироваться у ветврачей по вопросу, касающемуся здоровья любимого питомца.

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