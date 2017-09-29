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Первая социальная аптека для животных откроется в Бресте
30.09.2017 09:31 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте откроется социальная вет-аптека, в которой можно будет купить лекарства по минимальным ценам — приближенным к закупочным,
Помимо медикаментов в учреждении можно будет проконсультироваться у ветврачей по вопросу, касающемуся здоровья любимого питомца.
Проект создали команда ветеринарного проекта «Добрые бульдоги» и Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие».
Социальная аптека расположена по адресу: улица Лейтенанта Рябцева, 44.
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Помимо медикаментов в учреждении можно будет проконсультироваться у ветврачей по вопросу, касающемуся здоровья любимого питомца.
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