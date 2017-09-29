Первая социальная аптека для животных откроется в Бресте

В Бресте откроется социальная вет-аптека, в которой можно будет купить лекарства по минимальным ценам — приближенным к закупочным, пишет «Вечерний Брест».

Помимо медикаментов в учреждении можно будет проконсультироваться у ветврачей по вопросу, касающемуся здоровья любимого питомца.

Проект создали команда ветеринарного проекта «Добрые бульдоги» и Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие».

Социальная аптека расположена по адресу: улица Лейтенанта Рябцева, 44.