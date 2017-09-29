На прошлой неделе глава КГК Леонид Анфимов рассказал Александру Лукашенко, что первоклассница спутала его с президентом Беларуси. Читатели портала TUT.BY конечно же имеют представление о том, как выглядит президент. Но смогут ли опознать белорусских чиновников? Особенно с учетом постоянных отставок и назначений ?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Вся президентская рать". Знаете ли вы в лицо высокопоставленных чиновников? На прошлой неделе глава КГК Леонид Анфимов рассказал Александру Лукашенко, что первоклассница спутала его с президентом Беларуси. Читатели портала TUT.BY конечно же...