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"Вся президентская рать". Знаете ли вы в лицо высокопоставленных чиновников?

30.09.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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На прошлой неделе глава КГК Леонид Анфимов рассказал Александру Лукашенко, что первоклассница спутала его с президентом Беларуси. Читатели портала TUT.BY конечно же имеют представление о том, как выглядит президент. Но смогут ли опознать белорусских чиновников? Особенно с учетом постоянных отставок и назначений?

 
 
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На прошлой неделе глава КГК Леонид Анфимов рассказал Александру Лукашенко, что первоклассница спутала его с президентом Беларуси. Читатели портала TUT.BY конечно же...

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