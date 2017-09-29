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"Вся президентская рать". Знаете ли вы в лицо высокопоставленных чиновников?
30.09.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by
На прошлой неделе глава КГК Леонид Анфимов рассказал Александру Лукашенко, что первоклассница
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На прошлой неделе глава КГК Леонид Анфимов рассказал Александру Лукашенко, что первоклассница спутала его с президентом Беларуси. Читатели портала TUT.BY конечно же...
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