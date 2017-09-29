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Брестский путешественник продает самодельную яхту, на которой обошел пол-Европы
30.09.2017 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Первоначальная цена лота — 14 тысяч долларов.
«Готов подумать и за вдвое меньше, если хозяин спадабается и будущее лодки это хождение, а не стенка», — написал в комментарии яхтсмен.
Свое решение расстаться с любимым парусником в беседе с TUT.BY брестчанин объяснил лаконично: «Ближайшие годы я на ней никуда не выберусь, чего ж ей пропадать».
Oleksa была спущена на воду в 2014 году. Как
Яхтсмен прошел по Балтийскому и Северному морям вдоль берегов Польши, Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции.
До французского Бреста Дмитрий мог легко дойти, но решил сократить маршрут.
«Был выбор, дойти до Бреста, но одному, либо провести время во Франции с семьей. Я сделал выбор с семьей», — объяснил путешественник на своей странице в Facebook.
Затем Дмитрий по каналам и рекам прошел на яхте через всю Европу до Украины. И до сих пор судно остается в Одесской области. Дмитрий ищет перевозчиков для того, чтобы перевезти судно в Брест по суше.
За свое 132-дневное путешествие по Европе на Oleksa он посетил 14 стран, миновал 347 шлюзов и прошел 3600 миль (около 6100 км).
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Сейчас путешественник находится в Украине и исчет перевозчика для того, чтобы по суше переправить яхту в Брест.
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