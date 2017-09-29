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"Учиться, как Ленин". Какими были учителя и их ученики 70 лет назад
30.09.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Завтра — день учителя. А какими были педагоги 50 и 70 лет назад? Как были одеты и сами учителя, и ученики? Как проходили уроки — например, математики? TUT.BY предлагает заглянуть в прошлое и посмотреть видео от Белгосархива кинофотофонодокументов.
На кинокадрах — урок в 1 «Б» классе, Школа № 10 города Гомеля, это 1963-й год.
Учитель первоклашек Людмила Владимировна проводит урок математики.
— Посмотрите на картинку и составьте по ней задачу так, чтобы она решалась умножением, — говорит детям учительница.
На доске — бумажные ласточки, которые сидят на нарисованных проводах. Учительница готовилась к уроку еще дома — вырезала и раскрашивала свой необычный учебно-методический материал.
Закадровый голос объясняет: Людмила Владимировна Пашкевич старается сделать так, чтобы каждый урок приучал к творчеству, развивал фантазию.
— К 12 ласточкам прибавить 3 ласточки — получится 15 ласточек! — хорошо справляется с заданием Лора Балашенко.
Оказывается, у девочки день рождения. Учительница дарит восьмилетке книжку про Ленина и желает «учиться, как Ильич».
Второе видео — из школы-интерната № 1 Могилева, это 1961 год.
Ребята занимаются английским. В центре внимания — ученица Катя Токарева, которая никак не может совладать с иностранным языком.
Окружающие помогают ей как могут. Воспитательница Галина Николаевна включает магнитофон, девочка проговаривает иностранные слова в микрофон, а потом слушает, какие сделала ошибки. Одноклассники тоже помогают, по-своему: пытаются подсказать прямо во время ответа.
Но Катя, как и положено, справляется. Учительница в строгом закрытом платье выводит в журнале заслуженную «5».
Третьему видео в этом году ровно 70 лет. На нем учитель проводит занятия в средней школе железнодорожников № 2 Гомеля.
— У прасторных класах светла і ўтульна. Сотні прагных да навукі дзяцей упарта авалодваюць новымі ведамі, — сообщает закадровый голос.
А какими были ваши учителя много лет назад?
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Завтра - день учителя. А какими были педагоги 50 и 70 лет назад? Как были одеты и сами учителя и ученики? Как проходили уроки - например, математики? TUT.BY предлагает...
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