Завтра — день учителя. А какими были педагоги 50 и 70 лет назад? Как были одеты и сами учителя, и ученики? Как проходили уроки — например, математики? TUT.BY предлагает заглянуть в прошлое и посмотреть видео от Белгосархива кинофотофонодокументов.



Учитель Людмила Пашкевич во время подготовки к уроку, апрель 1963 год

На кинокадрах — урок в 1 «Б» классе, Школа № 10 города Гомеля, это 1963-й год.

Учитель первоклашек Людмила Владимировна проводит урок математики.

— Посмотрите на картинку и составьте по ней задачу так, чтобы она решалась умножением, — говорит детям учительница.





На доске — бумажные ласточки, которые сидят на нарисованных проводах. Учительница готовилась к уроку еще дома — вырезала и раскрашивала свой необычный учебно-методический материал.

Закадровый голос объясняет: Людмила Владимировна Пашкевич старается сделать так, чтобы каждый урок приучал к творчеству, развивал фантазию.

— К 12 ласточкам прибавить 3 ласточки — получится 15 ласточек! — хорошо справляется с заданием Лора Балашенко.

Оказывается, у девочки день рождения. Учительница дарит восьмилетке книжку про Ленина и желает «учиться, как Ильич».

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 13, 1963 г., реж. Л. Матусевич, опер. С. Фрид; Минская студия научно-популярных и хроникально-документальных фильмов.

Второе видео — из школы-интерната № 1 Могилева, это 1961 год.

Ребята занимаются английским. В центре внимания — ученица Катя Токарева, которая никак не может совладать с иностранным языком.



Воспитатель и учитель школы-интерната № 1 Могилева помогает детям с английским языком.

Скриншот с видео БГАКФФД

Окружающие помогают ей как могут. Воспитательница Галина Николаевна включает магнитофон, девочка проговаривает иностранные слова в микрофон, а потом слушает, какие сделала ошибки. Одноклассники тоже помогают, по-своему: пытаются подсказать прямо во время ответа.

Киножурнал «Піянер Беларусі», № 6, 1961 г., реж. Н. Осипова, опер. В. Пужевич; Минская студия научно-популярных и хроникально-документальных фильмов.

Но Катя, как и положено, справляется. Учительница в строгом закрытом платье выводит в журнале заслуженную «5».



Скриншот с видео БГАКФФД

Третьему видео в этом году ровно 70 лет. На нем учитель проводит занятия в средней школе железнодорожников № 2 Гомеля.



Скриншот с видео БГАКФФД

— У прасторных класах светла і ўтульна. Сотні прагных да навукі дзяцей упарта авалодваюць новымі ведамі, — сообщает закадровый голос.

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 20, 1947 г., реж. М. Горбунов, опер. И. Комаров; киностудия «Беларусьфильм». Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

А какими были ваши учителя много лет назад?