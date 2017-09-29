«Мы учим беларускую мову, потому что жывем у Беларусі», — тихо, но уверенно говорит первоклашка Даша. Ее единственный одноклассник Валентин согласно кивает. Дети учатся в единственном в этом году в Могилеве белорусскоязычном первом классе. Для классного руководителя Натальи Аржановой это уже второй опыт общения с учеником практически тет-а-тет. А первый запомнился надолго.





Кабинет первоклашек белорусскоязычного класса в крыле СШ № 1 ничем не отличается от других. Разве что на уроках тут тише, а из десятка парт заняты лишь две. Дети проходят материал по правам ребенка на примерах сказок «Калабок», «Папялушка».

На перемене Даша и Валентин играют с детьми из параллельных классов в коридоре. Нет-нет, но подойдут дети к классному руководителю Наталье Аржановой, чтобы спросить, сколько осталось до конца перемены, или попросить застегнуть пуговки на кофточке.

«Селі з вучаніцай і заплакалі: што рабіць?»

Наталья Александровна — «учитель одного ученика» со стажем. Семь лет назад она впервые стала классным руководителем первого класса, в котором была всего одна ученица — Ялинка Соловьева.

— Было неяк вельмі нечакана. Першага верасня я прымаю дзяцей у восьмай школе, дзе працавала з 1986 года, а другога я ўжо працую настаўніцай беларускамоўнага класа у першай школе з аднім вучнем. Зайшлі мы з Ялінкай у кабінет, селі і заплакалі: «Што ж мы будзем рабіць?». Як урок праводзіць з аднім вучнем? — вспоминает теперь уже со смехом Наталья Александровна.





Педагог всю жизнь работала в СШ № 8 Могилева: учителем начальных классов с русским языком преподавания, учителем белорусского языка и литературы — причем с углубленным изучением — у старшеклассников. Почему она стала первым учителем первого белорусскоязычного класса в Могилеве с одной ученицей, женщина может лишь предполагать. Возможно, потому что у нее было необходимое образование. Возможно, сыграл тот факт, что в начале 1990-х годов преподавать в белорусских школах начали на мове, и для Натальи Александровны это было не проблемой.

Так или иначе, именно о ней «вспомнили» 1 сентября 2010 года, когда другая учительница вдруг отказалась преподавать на мове.

Из-за резкой смены места работы и языка обучения педагог оказалась ни с чем. Из необходимого материала была только программа обучения, как в сельских белорусскоязычных школах. Учебники «приехали» позже. Наталья Александровна ездила в Минск, закупала материалы, скачивала их в интернете. И практически училась вместе со своей ученицей.





— Асабліва цяжка было навучыцца праводзіць урок з адным вучнем. Да яе потым далучыліся яшчэ двое, але ў хуткім часе яны з бацьками пераехалі ў іншы горад. Так Ялінка пачала адна — і скончыла адна пачатковую школу, — говорит педагог.

Педагог-репетитор и никаких домашних заданий





Работать с одним-двумя учениками для Натальи Александровны теперь не проблема. Есть все материалы и оборудование: учебники, пособия, диски, ноутбук. Одна деталь для нее остается неизменной — требуется подготовить больше материала к уроку, чтобы было чем занять двоих детей на 35 минут.

— Калі працуеш з адным-дзвюма вучнямі, трэба амаль у два разы больш матэрыяла рыхтаваць. Бо калі іх дваццаць у класе, то трэба гэтаму растлумачыць, таго паўшчуваць, так і ўрок праходзіць. А не падрыхтуеш, не зацікавіш дзяцей — усё. Даша тады кажа: «Мне ску-у-учно». Пляшы тады, Наталля Аляксандраўна, каб не было сумна, — смеется учительница.





Ей с двумя учениками скучно не бывает. Занятия получаются индивидуальными, и ребята за урок проходят столько материала, сколько в обычном классе — за два. Плюс — никаких домашних заданий: всё успевают делать в школе.

— Яны ў мяне ўжо чытаюць, пачалі пісаць. Ня ведаю, можа, у канцы першага класа мы праграму другога ўжо скончым. І з Ялінкай было так, — говорит классный руководитель. — Выйсце — даваць паглыбленыя веды. Напрыклад, у 4 класе мы з Ялінкай рабілі алімпіядныя заданні. У 5 класе яна была лепшай вучаніцай па рэйтынгу ў школе.

Решая отдавать детей в русскоязычные классы, родители лишают детей внимания учителя, считает Наталья Аржанова. Там учитель не может уделить каждому ученику столько внимания, сколько уделяют в белорусскоязычных. И дело не в языке преподавания, а в количестве школьников. Зато родители, которые решили, что их ребенок будет учиться на мове, точно оценили, что с детьми практически занимается репетитор.





Наталья Александровна рассказала, что хотела даже перевести в свой класс внука, который в этом году стал второклассником. Не разрешили. «Нельга рабіць другагоднікам ні першакласніка, ні вучня іншага класа», — усмехается женщина. А возить ребенка в СШ № 34, где есть белорусскоязычный второй класс с тремя ученицами, далеко.

«Каб ведаць родную мову»





По-белорусски Даша и Валентин говорят только на уроках и пока с трудом. Скорее всего потому, что в семьях детей общаются по-русски, полагает Наталья Аржанова. С Ялинкой Соловьевой было по-другому — у нее белорусскоязычные родители.

Проблемы в этом Наталья Александровна не видит. Говорит, что первоклашки отлично усваивают материал. Как педагог с большим опытом она не может сказать, что дети, которые учатся только на русском, и те, кто получает образование в белорусскоязычных классах, сильно различаются в развитии. Просто вторые хорошо знают родной язык.





Вопросы некоторых родителей о дальнейшем обучении школьников из белорусскоязычного класса после выпуска из начальной школы ставят Наталью Аржанову в тупик:

— Бацькі часта пытаюцца: а што далей? Я не разумею гэтага пытання. Дзеці ж не толькі беларускую мову вывучаюць, але і рускую таксама. Далей яны вывучаюць тую ж матэматыку, фізіку. І розніцы няма: лічбы — адны і тыя ж, формулы — таксама. Што далей… Напішуць яны тэсты не на рускай мове, а на беларускай, і здадуць іх у тысячу разоў лепш. Калі ён разумее тую матэматыку, дык ён і будзе задачкі лускаць — па-беларуску ці па-руску. І мова на гэта не паўплывае. А тут яшчэ і рэпецітарства ідзе. Чым дрэнна?

Перемена заканчивается. И «зайчык» с «зорачкай» Натальи Александровны занимают свои места, чтобы получить новые знания.



