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На белорусско-польской границе у петербуржца изъяли часы Breitling за 11 тысяч евро

30.09.2017 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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30-летний житель Санкт-Петербурга пытался незаконно перевезти через польско-белорусскую границу дорогие швейцарские часы, сообщает Брестская таможня.


Мужчина ехал через границу на BMW 730 по зеленому коридору. При досмотре автомобиля среди личных вещей водителя таможенники нашли швейцарские часы Breitling Bentley B06 с товарным и кассовым чеками, а также документами Тах Free. Согласно данной информации, стоимость наручных часов составила 11 тысяч евро.

«В соответствии с законодательством при пересечении границы норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС, составляет 1500 евро и 50 кг. В случае ввоза товаров чаще 1 раза в 3 месяца, нормы их беспошлинного ввоза составляют 300 евро и 20 кг», — сообщили в Брестской таможне.

Видео: Брестская таможня

Часы изъяты таможней до решения суда, а на владельца составили протокол. Теперь ему грозит штраф в размере от 5 до 30 базовых величин (от 115 до 690 рублей) и конфискация часов.

 
 
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