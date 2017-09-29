Ушел в болото и ждет: добровольцам не разрешают искать Максима в пуще

ГРОДНО, 30 сен – Sputnik, Инна Гришук. Добровольцев из отрядов по поиску пропавшего в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка просят больше не прочесывать леса и окрестности деревни Новый Двор – причина в том, что волонтерам уже нечего проверять, а версия, что ребенок заблудился или спрятался в лесу, не подтвердилась.

Ушли в болота

Большая группа спасателей и добровольцев с утра до вчера исследует пущанские болота. Теперь версия, что ребенок заблудился в лесу, отошла на второй план. В штабе решили: мальчик мог чего-то испугаться, убежать и в темноте зайти в трясину. "Ушел в болото и застрял" – теперь главная версия.

"Посмотрите, помеченные наклонными черточками места – это непроходимые топи, зайдешь туда – не выберешься никогда, глубина в некоторых местах – больше двух метров", – координатор поисково-спасательного отряда "Ангел" Кирилл Голубев показал на карте квадрат в радиусе двух километров от Нового Двора.



© Sputnik/ Инна Грищук Болотистая местность в трех километрах от Нового Двора, в 30 метрах от дороги глубина болота доходит до двух метров.

Работа там идет серьезная, а места очень опасные. Неподготовленным волонтерам здесь находиться нельзя. Поисковики надевают специальные костюмы, резиновые комбинезоны, идут в связке с другим человеком, который держит на веревке – если человек застрянет, его можно достать.

Людям выданы бинокли, чтобы осматривать ту территорию, на которую взрослый человек не сможет пройти, а мальчика – вполне. У ребенка меньше вес и теоретически он мог продвинуться дальше и застрять.

Волонтеры прочесали 200 тыс. гектаров

Четверг и пятница стали последними днями работы добровольного спасательного лагеря.

"Волонтерские поиски прекращаются с субботы. Если от СК, МВД или МЧС придет просьба, что нужно им помочь, то мы дадим объявление и соберем людей", – сказал Голубев.

По его словам, силами добровольцев в пуще больше нечего обследовать. Проверено все – заброшенные здания, леса, поля, кукурузные поля, водоемы, ручейки. За две недели участники поисковой операции проверили почти 200 тысяч гектаров леса вокруг деревни Новый Двор.

Так, 10-километровая зона вокруг деревни проверена по два раза всеми службами, которые были задействованы, в 15-километровой – как минимум по одному разу, тоже каждой службой – это спасатели МЧС, милиция, солдаты, волонтеры Красного Креста и поисково-спасательного отряда.



© Sputnik/ Инна Грищук Координатор поисково-спасательного отряда "Ангел" Кирилл Голубев говорит, что проверены все возможные места вокруг деревни.

20-километровая зона проверена по одному разу одной из служб, а в 25 – километрах прошла выборочная проверка мест, в которые логическими или нелогическими путями мог попасть мальчик.

Чтобы находить объекты для поиска, поднимали даже очень старые карты. Например, одна из групп, используя такой алгоритм, обнаружила бункеры Первой мировой войны, заброшенные шахты.

Как будут искать Максима теперь?

Волонтеры "Ангела" из деревни уезжать не собираются, ситуативный штаб тоже продолжит работу. Но подход к выбору мест, которые нужно обследовать более тщательно, изменится.



© Sputnik/ Инна Грищук Теперь штаб будет искать "белые пятна" на карте, которые могли быть плохо обследованы.

За две недели в штабе собралось много треков с навигаторов, которые им отдавали волонтеры. На карту местности наложат пройденные маршруты. И если у штаба появится хоть малейшее подозрение, что какой-то из участков плохо прочесали или территория оказалась непроверенной, туда направят людей.



© Sputnik/ Инна Грищук Теперь в штабе будут анализировать маршруты волонтеров и искать "белые пятна".

"Будут привлечены небольшие специальные группы поискового отряда, которые в поисках участвуют не первый год и знают, как это правильно делать", – отметил Голубев.

Кроме того, специально подготовленные отряды МЧС продолжат обследование болот. Ожидается, что на месте поиска будут использовать даже специальное оборудование, позволяющее сканировать непроходимые места и топи.

Добровольцев очень просят не оставаться в пуще и не продолжать самовольные поиски.



© Sputnik/ Инна Грищук Опытные координаторы ПСО "Ангел" из Жодино войдут в состав спец-групп, которые продолжат поиски Максима в ближайшие дни.

Самых отчаянных постараются найти, отправить домой. В отряде поясняют: Чтобы они бесконтрольно не исследовали, потому что могут потеряться в лесах.

Как сообщил пресс-секретарь УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, в ближайшие дни будут привлекаться местное население. Например, на выходных, небольшие группы направят прочесывать прилегающие к болотам территории.

Спасатели верят только в хорошее

"Много времени прошло, ночи холодные. Какие шансы у мальчика?" – спросил корреспондент Sputnik у поисковиков.

"Большие. Человеческий организм при экстремальных ситуациях способен на многое. Мы не теряем тот шанс, что ребенок до сих пор все еще живой", – сказал Голубев.

Он привел пример 4-летней девочки, которая потерялась в тундре. Ее нашли на 11-й день.