МИНСК, 30 сен – Sputnik. Королева Елизавета II не разрешила создателям очередной части киносаги "Звездные войны" использовать для съемок территорию Большого Виндзорского парка, сообщила корпорация BBC .

Группа хотела снять в парке всего несколько кадров. Ранее именно в этой его части проходили съемки нового фильма про Винни-Пуха – "Прощай, Кристофер Робин".

По словам представителя Владений Великобритании Ника Дэя, сцены из новой части "Звездных войн" для парка не подходили, и при этом администрация не принимает во внимание "ни звездные имена, ни звездные фильмы". "Звездные войны – это очень масштабно, был бы большой риск для парка", – добавил Дэй.

Мировая премьера 9-го эпизода "Звездных войн" была перенесена на декабрь 2019 года. Его съемками занимается режиссер седьмой части – Джей Джей Абрамс.

Шесть эпизодов "Звездных войн" вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. Создатель саги Джордж Лукас в 2012 году продал права на нее за 4 миллиарда долларов США корпорации Walt Disney.