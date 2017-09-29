В Березино, что в 100 километрах от Минска, до сих пор не могут оправиться от шока. После родов дома здесь умерла 29-летняя женщина и ее две дочери-двойняшки. Соседи и друзья семьи говорят об Алле и ее муже Виталии только хорошее и не понимают, как такое могло произойти.



Центральная районная больница в Березино

"Она такая плотненькая женщина, не знали, что была беременна"

Напомним, что в УСК по Минской области сообщили, что вечером 28 сентября в реанимацию больницы в Березино привезли женщину в тяжелом состоянии и с кровотечением. Медики доставили ее в больницу принудительно, так как она отказывалась от госпитализации. Во время обследования врачи обнаружили следы недавних родов. Тем временем в ванной квартиры нашли двух новорожденных девочек без признаков жизни. Через несколько часов в больнице женщина скончалась.

Оказалось, что на учете по беременности и родам она не состояла, за медицинской помощью не обращалась. Жила вместе с мужем и шестилетним сыном.

В Березино около 12 тысяч жителей. Это маленький город, где, как правило, все про всех все знают. Пятиэтажный многоквартирный дом, в котором жила семья Аллы, находится буквально в 300 метрах от больницы.

В субботу, 30 сентября, у главврача больницы выходной, а без нее никто из медиков журналистам комментарии не дает. Но в приемном покое говорят, что такое у них в городе произошло впервые. Из комментария Минздрава известно , что бригада скорой помощи приехала на вызов через несколько минут. Пациентку в экстренном порядке, минуя приемное отделение, госпитализировали в реанимацию. У нее был тяжелый геморрагический шок из-за потери крови после родов. Через 49 минут после поступления у нее наступила клиническая смерть.



Дом, в котором живет семья, где произошла трагедия

Из общежития в новый дом семья переехала весной этого года. До сих пор еще заселены не все квартиры: коврики на полу лежат всего у нескольких из них. Нам открывает дверь сосед. Высокий мужчина рассказывает, что из квартиры семьи, где произошла трагедия, никогда не было слышно ругани. С соседями они всегда здоровались. Алла часто гуляла с ребенком. У мальчика ДЦП, он не может ходить. О том, что женщина была беременна, никто из соседей не знал.

— Она сама такая плотненькая женщина, не знали, что была беременна. По ней не было видно. На детской площадке она об этом не рассказывала. Узнали только, когда все случилось, — рассказывают уже другие соседи.

Они отмечают, что Алла нигде не работала, сидела с ребенком. До декрета была кондитером в цеху на одном из предприятий города, где пекли булочки и пирожки.

Ее муж уже примерно четыре месяца работает в Минске на свалке экскаваторщиком. Уезжает на работу в понедельник или воскресенье — возвращается в пятницу. По словам собеседников, на выходные домой муж всегда приезжал. В прошлое воскресенье они видели, как она провожала его на работу в столицу.

— Я работал с этим хлопцем раньше вместе на ПМС (предприятие мелиоративных систем. — Прим. TUT.BY), но он ушел на экскаватор в Минск. Нормальная семья, как и все. Он и она родом из разных деревень в нашем районе.

"Спокойная-спокойная эта мама была, и семья ее — порядочные люди"

Соседи рассказывают, что Алла никогда ни на что не жаловалась, если к ней заходили в гости, то всегда приглашала попить чаю.

— Я два раза был у них в гостях. Она нормальная женщина, адекватная, и муж приятный и хороший.

Они говорят, что женщина вообще не употребляла алкоголь, не курила, муж мог выпить только по праздникам. Жили они в достатке.

— У них есть микроавтобус, хотели продать, чтобы купить новую машину. Но родители Аллы сказали, мол, зачем продавать? Они и так купят им машину. Родители им и ремонт помогли в квартире сделать, и мебель купить.



Центр города Березино

Алла часто приходила вместе с сыном на детскую площадку. Там говорят, что она со всеми всегда здоровалась, но ни с кем особо близко не общалась.

— Я знаю, что она чистоплотная была, не пила, не курила. Когда сказали, что родила, не поверила. Неделю назад мы на этой площадке были, и живота не было видно. Ребенок их не ходил. Он сидел в песочнице играл — и она рядышком. Она хорошо к нему относилась. Всегда ласково называла.

Как так получилось, что женщина родила дома и не стала на учет по беременности, никто из опрошенных журналистами TUT.BY не знает. Но говорят, что сына она рожала в роддоме.

На местном рынке мы встречаем женщину, у которой внук ходит в тот же специализированный садик, что и сын Аллы и Виталия. Она пытается нам помочь найти заведующую детского сада, но та отказывается давать комментарии журналистам.

— Когда была на утреннике у ребенка, видела эту женщину. Такая спокойная-спокойная эта мама была. И семья ее. Вчера видела ее сестру, они такие порядочные люди, деревенские. Бывают пьяницы, а это же нормальные люди, и мать ее еще жива, — рассказывает женщина.