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Умер один из основателей КВН Андрей Меньшиков
30.09.2017 19:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Писатель и поэт, сооснователь популярной телепередачи "Клуб веселых и находчивых" Андрей Меньшиков после продолжительной болезни умер в Москве, сообщило в субботу
Меньшиков скончался в российской столице на 73-м году жизни после тяжелой болезни.
По словам Шуленина, информацию о смерти писателя он получил от близких покойного.
Международный Союз КВН уже принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Меньшикова.
Андрей Меньшиков был связан с ТВ с 1960 года, когда являлся капитаном команды "Клуба веселых и находчивых" Московского инженерно-строительного института (первого чемпиона клуба). С 1975-го он трудился в Молодежной редакции Центрального телевидения, являлся создателем популярнейших на телевидении передач "А ну-ка, девушки!" и "Веселые ребята".
В 1986-м Меньшиков стал инициатором возрождения КВН после 15-летнего перерыва ее трансляции на ТВ. В следующем году он перешел в детскую редакцию ЦТ, где работал над передачами "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!" и многими другими.
Меньшиков был членом Союза журналистов России, он автор стихов детских песен, пьес и мюзиклов. Его работа была отмечена званием заслуженного деятеля искусств.
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Международный Союз КВН уже принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Меньшикова.
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