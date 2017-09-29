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Умер один из основателей КВН Андрей Меньшиков

30.09.2017 19:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Писатель и поэт, сооснователь популярной телепередачи "Клуб веселых и находчивых" Андрей Меньшиков после продолжительной болезни умер в Москве, сообщило в субботу РИА Новости со ссылкой на главу союза работников и ветеранов телевидения Виктора Шуленина.

Меньшиков скончался в российской столице на 73-м году жизни после тяжелой болезни.

По словам Шуленина, информацию о смерти писателя он получил от близких покойного.

Международный Союз КВН уже принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Меньшикова.

Андрей Меньшиков был связан с ТВ с 1960 года, когда являлся капитаном команды "Клуба веселых и находчивых" Московского инженерно-строительного института (первого чемпиона клуба). С 1975-го он трудился в Молодежной редакции Центрального телевидения, являлся создателем популярнейших на телевидении передач "А ну-ка, девушки!" и "Веселые ребята".

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В 1986-м Меньшиков стал инициатором возрождения КВН после 15-летнего перерыва ее трансляции на ТВ. В следующем году он перешел в детскую редакцию ЦТ, где работал над передачами "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!" и многими другими.

Меньшиков был членом Союза журналистов России, он автор стихов детских песен, пьес и мюзиклов. Его работа была отмечена званием заслуженного деятеля искусств.

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Теги: Минск
 
 
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Международный Союз КВН уже принес искренние соболезнования родным и близким Андрея Меньшикова.

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