Темы трудоустройства и увольнения преобладали среди обращений на прямую линию Костевич

Ирина Костевич. Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы трудоустройства и увольнения превалировали среди обращений на прямую линию министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, которая состоялась сегодня в ведомстве, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратила внимание на то обстоятельство, что многие работники подписывают контракты с нанимателем чисто автоматически. "Ставят свой автограф, не думая, что берут на себя определенные обязательства - в первую очередь по периоду работы. А впоследствии требуют оперативного расторжения контракта, например, когда нашли рабочее место с более высоким уровнем оплаты или, скажем, намерены переехать на новое место жительства. В данном случае контракт расторгается по соглашению сторон. И если наниматель не согласен отпустить работника, то с точки зрения законодательства он прав", - пояснила министр, комментируя поступившие звонки. Она советовала абонентам пробовать найти компромисс с нанимателем или обосновывать свое желание расторгнуть контракт уважительными причинами (их перечень содержится в Трудовом кодексе).

Несколько вопросов касалось трудоустройства, в том числе инвалидов. По мнению министра, центры занятости должны усилить работу с этой категорией граждан. "Если на учете по безработице в населенном пункте не состоит ни одного инвалида, это не означает, что в принципе отсутствует потребность в рабочем месте у таких людей. Бывает, они просто не знают об имеющихся возможностях оказания им содействия в трудоустройстве, предусмотренных законодательством, а иногда и не верят в то, что им помогут. Поэтому и не обращаются", - сказала Ирина Костевич. Нужно активнее проводить разъяснительную работу, информировать инвалидов о том, что - при наличии рекомендаций МРЭК - их желание работать может быть реализовано, в том числе посредством создания специализированных рабочих мест, профобучения, трудовой адаптации, выделения ссуды на открытие своего дела и др.

Жительнице Минского района, которая ищет работу посредством рассылки резюме, Ирина Костевич порекомендовала обратиться в службу занятости по месту жительства, а также самостоятельно проанализировать свободные рабочие места в республиканском банке вакансий, размещенном на сайте Минтруда и соцзащиты.

Всего на прямую телефонную линию поступило 15 вопросов от жителей из разных регионов республики и Минска. Они касались предоставления отпуска, законности лишения премии, несвоевременности выплат при увольнении, травмирования на производстве, пенсионного обеспечения, в том числе многодетных матерей и матерей детей-инвалидов и др. Некоторым абонентам Ирина Костевич предлагала написать письмо на ее имя с подробным изложением сложившейся ситуации и приложением копий имеющихся документов, чтобы проанализировать все нюансы, необходимые для принятия решения в соответствии с законодательством или для конкретной рекомендации человеку, как ему действовать далее.

"Будем детально разбираться в ситуациях, которые озвучены людьми. Каждый вопрос взят на контроль, всем обратившимся будет дан подробный ответ в соответствии с законодательством", - резюмировала министр.-0-