|
86 процентов - женщины. В Беларуси отмечают Дунь учителя
01.10.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня каждый десятый работающий белорус трудится в сфере образования. Среди педагогов большую половину составляют школьные учителя,
День учителя в Беларуси отмечают в первое воскресенье октября. В стране сегодня поздравят 116 тысяч школьных учителей. Большинство из них преподают в городах и поселках — 80 тысяч. Сельских учителей в Беларуси около 36 тысяч.
Если считать с детсадами, ПТУ, ссузами и вузами, в стране работает больше 200 тысяч педагогов. В целом же в сфере образования у нас занято почти 10% населения. В прошлом учебном году на одного учителя приходилось 8 учеников. При этом в городских школах — 10, в сельских — 5.
Можно сказать, что, в основном, у доски стоят в нашей стране женщины. Мужчин среди учителей и руководителей школ всего 14%. В августе средняя зарплата в сфере образования
TUT.BY поздравляет всех педагогов с праздником и желает благодарных учеников, роста зарплат и обещанного повышения престижа профессии!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня каждый десятый работающий белорус трудится в сфере образования. Среди педагогов большую половину составляют школьные учителя, сообщает Белстат.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии