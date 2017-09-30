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86 процентов - женщины. В Беларуси отмечают Дунь учителя

01.10.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня каждый десятый работающий белорус трудится в сфере образования. Среди педагогов большую половину составляют школьные учителя, сообщает Белстат.

День учителя в Беларуси отмечают в первое воскресенье октября. В стране сегодня поздравят 116 тысяч школьных учителей. Большинство из них преподают в городах и поселках — 80 тысяч. Сельских учителей в Беларуси около 36 тысяч.

Если считать с детсадами, ПТУ, ссузами и вузами, в стране работает больше 200 тысяч педагогов. В целом же в сфере образования у нас занято почти 10% населения. В прошлом учебном году на одного учителя приходилось 8 учеников. При этом в городских школах — 10, в сельских — 5.

Можно сказать, что, в основном, у доски стоят в нашей стране женщины. Мужчин среди учителей и руководителей школ всего 14%. В августе средняя зарплата в сфере образования составила 528,8 рубля

TUT.BY поздравляет всех педагогов с праздником и желает благодарных учеников, роста зарплат и обещанного повышения престижа профессии!

 
 
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Сегодня каждый десятый работающий белорус трудится в сфере образования. Среди педагогов большую половину составляют школьные учителя, сообщает Белстат.

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