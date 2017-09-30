С октября о гостях-интуристах нужно сообщать милиции в течение 3 часов

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Гостиницы, санатории, хозяева агроусадеб и сдающие жилье ИП с 1 октября должны будут сообщать об иностранных гостях в милицию в течение трех часов с момента приезда интуриста.



© Sputnik / Александр Шурмелев Регистрация иностранцев: не понял, не знал и заплатил штраф

В воскресенье вступают в силу изменения в закон Беларуси от 4 января 2010 года "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", которые предусматривают сокращение сроков предоставления информации о прибывающих иностранцах.

Работать по-новому должны будут принимающие иностранных граждан гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, юридические лица и индивидуальные предприниматели, сдающие жилье, напомнили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Сообщить о гостях можно будет при помощи информационной системы "Гостиница" МВД, единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы или отправить нарочным. Главное, чтобы это было сделано в течение трех часов после предоставления жилья иностранцам.

Если информация в установленный срок не будет представлена или будет содержать заведомо недостоверные сведения, уполномоченным юрлицам и ИП грозит административная ответственность. Санкция по статье 23.16 КоАП предусматривает предупреждение или штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.