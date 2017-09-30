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День учителя отметят сотни тысяч белорусов в воскресенье

01.10.2017 06:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт – Sputnik. День учителя отмечают в Беларуси в воскресенье сотни тысяч людей – работников сферы образования республики.

День учителя отметят сотни тысяч белорусов в воскресенье
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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Ежегодно в первое воскресенье октября Беларусь празднуется День учителя – профессиональный праздник не только школьных педагогов, но и всех сотрудников сферы образования. В 2017 году праздник выпал на 1 октября.

Поздравил с Днем учителя уже и президент Беларуси Александр Лукашенко. "Убежден, ваш энтузиазм, безграничное терпение и преданность профессии найдут отклик в сердцах воспитанников и послужат достойным примером для подрастающего поколения", – обратился глава государства к педагогам в своем поздравлении.

Статистика о белорусских учителях к профессиональному празднику >>

В школах Беларуси работают порядка 200 тысяч человек. Всего же в сфере образования заняты порядка десяти процентов всего населения республики.

Хотя многие ученики и коллеги уже поздравили учителей, отправить поздравительное смс-сообщение или позвонить педагогу можно и в воскресенье.

Как поздравить с Днем учителя >>

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 1 октября в республике чествуют работников сферы образования.

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