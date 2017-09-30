Марафон пройдет в Могилеве 1 октября: какие дороги перекроют и как будет ходить транспорт

Марафон пройдет в Могилеве 1 октября. В 10.00 с площади Славы стартуют участники забега на всех дистанциях: 4 км, 10 км и 42 км 195 м. Движение на некоторых улицах города перекроют, а общественный транспорт во время марафона изменит маршрут.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В марафоне примут участие чиновники, врачи, профессиональные спортсмены, руководители различных организаций. На дистанцию в 10 км заявились президент концерна SBA Арунас Мартинкявичюс, серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере биатлонист Сергей Новиков, глава администрации СЭЗ «Могилев» Андрей Ярцев, сообщает сайт Могоблисполкома. О регистрации на дистанцию 4 км заявил в своем Twitter-аккаунте заместитель председателя Могоблисполкома Андрей Кунцевич.

Программа марафона

Старт и финиш марафона будут на площади Славы. Для зрителей здесь организуют музыкальные выступления, конкурсы. Хедлайнером концерта станет группа «АвангардШкола» Отдельно будет работать детская площадка, фудкорт.

Маршрут забега от площади Славы пройдет по улице Первомайской, проспекту Мира, улице Пионерской. Далее бегуны на 4 км повернут на вал Конисского. Остальные побегут по улице Челюскинцев, мосту им. Яшина, проспекту Пушкинскому на улицу Большую Чаусскую, повернут обратно на площадь Славы, где финишируют участники забега на 10 км. А оставшиеся марафонцы пересекут площадь и через небольшой отрезок улицы Первомайской, улицы Болдина вновь побегут через Пушкинский мост, преодолев еще четыре таких круга.





Какие улицы перекроют

Из-за марафона к 9.45 перекроют улицы Болдина и Большая Чаусская; улицу Первомайскую на участке от площади Славы до проспекта Мира: проспект Мира на участке от улицы Первомайской до улицы Ленинской; улицу Ленинскую на участке от проспекта Мира до улицы Миронова; улицу Пионерскую на участке от улицы Миронова до улицы Архиерейский Вал Конисского; улицу Архиерейский Вал Конисского. Ограничение продлится примерно до 11.00.

Также будет ограничено движение по крайним левым полосам на проспекте Пушкинском на участке от улицы Большой Чаусской до улицы Челюскинцев, на улице Челюскинцев на участке от моста через реку Днепр по проспекту Пушкинскому до площади Орджоникидзе.

Как будет ходить транспорт

С 11.00 и до окончания мероприятия временно изменятся маршруты движения троллейбусов:

— № 2 — будет с площади Ленина поворачивать на проспект Мира, далее он будет ехать по улице Космонавтов и затем поворачивать на улицу Челюскинцев;

— № 2к «Зеленый луг — площадь Орджоникидзе» — будет ходить 5 единиц троллейбусов;

— № 4 — будет ездить с Любужа до площади Орджоникидзе;

— № 5 — будет начинать движение с переезда.