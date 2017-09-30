Группа компаний "КИТ" — "киношная" часть холдинга "Газпром-медиа". В состав "КИТ" входят компания "Централ Партнершип", а также множество телеканалов. Среди проектов фирмы — "Викинг", "Легенда о Коловрате", "Экипаж" и другие фильмы, которые смотрели миллионы человек на постсоветском пространстве.

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев побеседовал с генеральным директором компании Рафаелом Минасбекяном — о творчестве, психологии в кино и том, как он принимал решение о прокате в СНГ главного фильма прошлого года.

Массовая терапия

По образованию глава одной из крупнейших кинокомпаний России — врач-психотерапевт. Сам Минасбекян признается: в работе это тоже помогает.

"Знание психотерапии как более "подвинутой" части психологии помогает в работе. Любая массовая коммуникация — своего рода массовая психотерапия. Если коммуникация направлена на положительные эмоции, конечно", — отметил собеседник Sputnik.

Впрочем, своего рода терапевтический эффект может быть не только у лент с положительным содержанием, но и с менее "радужным" — той же картины "мама!" Даррена Аронофски, которую сейчас прокатывает "Централ Партнершип".

"Есть такой метод, достаточно эффективный в психотерапии, — реконструкция. По своему воздействию и форме он не всегда является положительным, но оказывает хороший эффект. Вызывается состояние, когда фобия или мания проявляются максимально сильно — тогда с ними можно взаимодействовать и работать. Например, в том числе и поэтому все любят фильмы ужасов", — сказал Минасбекян.

Не нравится — не смотрите

Глава группы компаний уверен, что никто никого не заставляет смотреть то, что не нравится.

"Меня всегда очень умиляет возмущение: мол, что они там показывают. Не нравится — не смотри. Я, например, не могу сказать часто, что мне что-то не нравится, потому что как только мне становится не интересно, я переключаю канал или перестаю смотреть фильм. Поэтому когда массово жалуются на какую-нибудь телепрограмму, например… А зачем вы смотрели? Давайте посмотрим на рейтинги этой передачи. Или будем жаловаться на соседа, который это и смотрел? Вообще, жаловаться не надо — это удел проигравших", — сказал Минасбекян.

Собеседник агентства уверен: никто не мешает человеку переключить телеканал или выйти из зала кинотеатра. Если он этого не сделал — непонятно, на что жалуется.

О критериях успеха в кино

Хотя продюсер и уверен, что между массовым и "осмысленным" кино нельзя ставить границу, признает он и то, что еще остается феномен "авторского" кино. По мнению Минасбекяна, у фильмов в принципе бывает только два критерия успешности.

"У кино есть два объективных критерия успеха: либо признание профессионального сообщества, — все эти фестивали, конкурсы, кинокритика, — либо кассовые сборы. Они встречаются и совпадают в редчайших случаях. То великое классическое кино, которое мы с вами знаем и любим, в свое время ничего не собирало, как и не собирает сегодня", — напомнил глава ГПМ "КИТ".

Прогнозировать успех или провал фильмов очень трудно, уверен собеседник Sputnik. По его словам, в первую очередь в кинематографе работает магия, а быть уверенным ни в чем нельзя.

"Можно ли сегодня говорить о лучшем мировом эксперте коммерческого и содержательного кино, чем Стивен Спилберг? Он велик и как режиссер, и как продюсер. Два последних его фильма, по сути, провалились по всем критериям, хотя они и сделаны безукоризненно — сценарии, операторская работа, монтаж, актеры. Все прекрасно, а химии не происходит", — констатировал он.

О "чуйке" на "Ла-Ла Ленд"

Именно компания "Централ Партнершип" "прокатывала" в России, Беларуси и других странах СНГ главный фильм прошлого года — "Ла-Ла Ленд". Как признался Минасбекян, прогнозировать успех ленты также было трудно.



© Фото: Black Label Media Кадр з фільма "Ла-Ла-Лэнд"

"Я сам когда приобретал фильм — посмотрел две минуты сорок секунд, потому что сам фильм еще не был снят. И нам наши партнеры из студий Summit и Lionsgate показали отрывок, чтобы мы подумали о том, будем ли покупать для проката в Россию. Я принял решение, что берем, на что американский партнер удивился и сказал, что сам еще не уверен. При том, что видели мы не самую лучшую сцену", — рассказал он.

Смотрели тогда продюсеры сцену "у скамейки". Прогнозировать, что фильм будет не только кассовым, но и получит множество престижных наград — от "Оскара" до Венецианского кинофестиваля — никто еще не мог.

О "политизированности" фильмов

Многие картины часто обвиняют в будто бы политизированности и ангажированности, однако глава компании заявил: все это глупости.

"Мы занимаемся творчеством, но у нас есть своя гражданская позиция. У любого человека она есть. И мы свою, безусловно, выражаем — нас никто не заставляет и не ограничивает. Для нас важна, например, память о Великой Отечественной войне и фильм "Рубеж". Или, что касается "Коловрата", — и тут нет политики", — заверил он.

Перед выходом фильмов их показывают представителям "Фонда Кино", который выделял государственные деньги на производство. "Мы с удовольствием показываем готовый фильм — и не чтобы его переделать, а чтобы ознакомить и, возможно, получить поддержку в продвижении", — отметил он и добавил, что у сторонних структур просто нет времени, чтобы вмешиваться в творческие процессы.

"Для бизнеса нам самим важно делать качественное и хорошее кино — после того, как мы его "прокатим", нам еще 25 лет с ним жить. Такой срок существования фильма — потом показы на телевидении, другие формы дистрибуции", — заключил Минасбекян.