Картошка по 30 копеек, помидоры и яблоки по рублю. Что предлагают на осенних ярмарках в Бресте

В субботу в Бресте прошли первые осенние ярмарки по продаже плодоовощной и сельскохозяйственной продукции. В центре города, на автостоянке у торгового центра «Дидас Персия» товар предлагали 45 торговых точек, пишет «Вечерний Брест».





С раннего утра самым большим спросом пользовалось зерно. Прибывшие из регионов аграрии и не думали, что их дневной запас иссякнет через несколько минут. Цены на ячмень были от 24 копеек.

— Несмотря на то, что первая ярмарка, очень популярна картошка, — рассказала Вера Шульженко, ответственная за ярмарку, главный специалист отдела экономики администрации Ленинского района Бреста. — Очень любят брестчане картошку каменецкую и пружанскую. Хорошо изучили ее вкусовые качества за несколько лет. Что касается другой продукции, то хороший качественный лук продают по 30−50 копеек, берут уже и капусту. Никто не ждет до последнего, как это было раньше.

На «центральной» ярмарке работала также доставка для людей льготной категории, как выразилась собеседница. По распоряжению горисполкома, технику выделил Брестгортранс, а школьники-БРСМовцы выступили в качестве волонтеров. Они помогали с погрузкой и разгрузкой мешков и сумок. Накануне дня пожилых людей, думается, очень хорошая задумка.

— Картошка у нас хорошая, вкусная, покупайте, не пожалеете! — рекламировала товар Оксана Росляк, бухгалтер-кассир из ОАО «Восход-Каменец», одновременно подсчитывая деньги. — Привезли среднеспелый сорт «Янка». Только начали копать и будем участвовать во всех ярмарках.

Соседи по торговой площадке — работники ОАО «Александрия-Агро» Каменецкого района привезли новый сорт картошки — «Королева Анна». Она шла нарасхват и по 35 копеек за кг. К обеду, считай, распродались. Как рассказали, «Королева Анна» разваривается чуть хуже, чем «Скарб», но она тоже очень вкусная. А, возможно, брестчанам просто хочется чего-то новенького.

Виктор Скакун из Задворцев впервые решился выбраться на ярмарку с излишками выращенного. С семьей продавали яблоки, лук, картофель со своего подворья. А еще занимаются разведением кроликов. Ушастых красавцев все не так хотели купить, так погладить. Получилась отличная «кроликотерапия».

Василий Георгиевич и Нина Викторовна Жук привезли продукцию из Кобринского района. Второй год подряд. Давно на заслуженном отдыхе, но ежегодно обрабатывают 37 соток земли. Есть мини-трактор, незаменимый помощник в хозяйстве.

— Нам на ярмарке нравится, здесь как-то свободнее, чем на рынке, — делится женщина.

Их специализация — мускатная тыква. В прошлом году вырастили целый прицеп, в этом — чуть меньше. Рекламируют ее как очень вкусный и полезный продукт. Можно готовить и салат, и кашу. Вообще продают также тыквенные семечки, кукурузу, фасоль. Намерены приезжать чаще. Как рассказали, единственная проблема — нашествие мышей, а так урожай хороший.

Сычужный и полутвердый сыр, сырные рулеты, масло собственного производства доставили на ярмарку из ОАО «Псыщево-Агро» Ивановского района. Цех работает около 20 лет, ведут переработку молока собственного производства без каких-либо консервантов.

— Раз работаем столько лет, значит выгодно, — поясняет заведующая кафетерием Надежда Мазько. — Многие малые предприятия закрылись, а мы как продавали свою продукцию, так и продаем. Два года назад провели модернизацию цеха. Продукция уходит в Россию и по всей Беларуси, работаем под заказ. На складе ничего не залеживается… Нас здесь уже ждут, все очень нравится. Обязательно будем приезжать.

Фермерское хозяйство «Влас» (Жабинковский район) традиционно представляет на ярмарке яблоки и саженцы яблонь, голубики, а в этом году еще и туи. Причем, с научным сопровождением от агронома Константина Коровина. Он, например, не советует высаживать на зиму черешню. Говорит, гораздо лучше это делать весной. Ну, и много других нюансов. Любую консультацию можно получить на месте.

Осенние ярмарки состоятся и в следующую субботу, 7 октября. По словам организаторов, закупаться можно уже с 7 утра. Так что, кто рано встает… К тому же у того потом целый день свободный, а погреб забит до отказа.