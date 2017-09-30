МИНСК, 1 окт — Sputnik. Изменения и дополнения в декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" планировалось представить президенту Беларуси Александру Лукашенко на рассмотрение до 1 октября. Однако пока заинтересованные министерства и ведомства не спешат обнародовать основные новации в самый резонансный нормативный правовой акт последних лет.



© Sputnik / Виктор Толочко Минтруда: декрет №3 обретет новый смысл и название

Сейчас предложения о новых подходах к реализации декрета № 3, которые разработала специальная межведомственная рабочая группа, находятся на согласовании в Администрации президента. О сроках рассмотрения предложений не сообщается.

Тем не менее, Sputnik анализирует, какие изменения и дополнения ждут так называемый "декрет о тунеядцах".

Новый смысл и название

В последние дни уходящей недели стали известны некоторые подробности о судьбе обновленного декрета. Как рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, ожидается, что документ получит название "По содействию занятости".

В целом, новая редакция декрета будет направлена на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место.

Ковальков отметил, что в определенной мере декрет будет состыкован с указом №337 "О регулировании деятельности физлиц". Этим документом расширен список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве ИП. Для таких видов деятельности будет достаточно уведомить о своих планах налоговые органы и уплатить единый налог.

"Если говорить о том, кого мы будем относить к занятым в экономике и не занятым в экономике (уже такие понятия в новом декрете используются), опять же, будет зависеть от того, является ли он ремесленником или нет. Если человек зарегистрирован в налоговой, уплатил сбор, то он является занятым в экономике, никто контролировать не будет, фактически занят он в этой деятельности или нет", — сказал Ковальков.

По его словам, таким лицам будет не обязательно регистрироваться в качестве плательщиков в ФСЗН.

Со своей стороны заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции пояснила, что лица, которые самостоятельно занимаются деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога, не будут признаваться плательщиками сбора на финансирование государственных расходов.

"Это учтено в декрете № 3. Указ № 337 расширяет виды деятельности, он не устанавливает новопорядка, он расширяет виды деятельности, соответственно, на тех лиц, которые будут заниматься штукатурными, малярными работами, пошивом одежды, на них точно такие же условия будут распространяться. Уплатил налог, заявил, что ты занимаешься деятельностью, соответственно ни о какой уплате сбора уже речи быть не может", — сказала замминистра.

Отменять декрет не будут

В первые дни августа глава государства еще раз предупредил общество о том, что отменять декрет не планируется, и поручил до 1 октября представить ему проект обновленного документа.

На совещании о демографической политике и занятости населения, которое прошло у главы 3 августа, Лукашенко подчеркнул, что декрет направлен на те 300 тысяч граждан, которые должны работать, но официально нигде не трудятся и не платят налогов государству.

"Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тысяч мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где?" — задал вопрос президент.

Он подчеркнул, что именно этих людей надо "заставить работать". "Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", — добавил Лукашенко.

Во время совещания президент заявил, что к 1 октября ждет от заинтересованных министерств и ведомств обновленного проекта декрета. Он отметил, что уже завершена подготовка новой редакции документа, и подчеркнул, что на начало октября страна уже должна его получить.

Президент также отметил, что уже не раз говорил о своем видении этого документа.

Кто должен работать?

© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: декрет "о тунеядцах" не отменен и не "заморожен"

По мнению Лукашенко, все желающие трудиться должны получить рабочие места. Помощь в этом им должны оказать местные органы власти и депутаты разных уровней. Если по той или иной причине профессия безработного не востребована на рынке труда, он должен получить возможность переобучения за государственный счет, либо помощь от государства на открытие своего дела.

Тех же, кто работать может, но не хочет, "надо заставить", считает президент.

Не работаешь — плати за госуслуги

По итогам совещания у президента министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала журналистам, что реализацией норм обновленного декрета №3 будут заниматься местные органы власти.

Согласно предложениям белорусского правительства, планируется обязать граждан, которые являются социальными иждивенцами, платить за госуслуги, которыми они пользуются.

Как пояснила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, речь идет об оплате услуг, которые сегодня субсидируются из государственного бюджета. Перечень будет определять правительство, в настоящее время оно работает в этом направлении.

В то же время она добавила, что все варианты, как будет строиться работа в этом направлении, еще изучаются.

Костевич подчеркнула, что к разработке этого перечня услуг подключатся и местные органы власти. Возможно, они конкретизируют общий перечень, предложенный правительством, для своих регионов.

Некоторых от уплаты сбора освободили, но перечень неполный

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года. По нормам декрета, граждане, не участвующие в финансировании госрасходов в течение более 183 дней в году, признавались плательщиками сбора в размере 20 базовых величин.

В январе этого года в декрет внесли изменения. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были огранизованы и белорусской оппозицией. После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен. Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015-2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

Однако от уплаты сбора за неучастие в финансировании госрасходов освободили не все проблемные категории граждан. Из-за этого для разработки новой концепции декрета № 3 была создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых.