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Поможет ли смартфон выйти из леса: проверяем мобильные приложения
01.10.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by
С начала сезона в лесах Беларуси терялись больше 300 грибников и ягодников. То здесь, то там мелькают истории о том, как «заманили грибы» или «заманил лес», и даже опытные грибники в знакомых лесах петляли часами вокруг машины. Вместе с тем чуть более подготовленные любители отдыха на природе используют специальные приспособления — gps-трекеры. TUT.BY решил протестировать мобильные приложения, фактически аналоги автономных устройств.
Иван Величко снова отправился в лес и проверил пять программ. Все подробности эксперимента смотрите в видео.
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TUT.BY решил протестировать мобильные приложения, фактически аналоги автономных устройств.
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