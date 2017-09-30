Поможет ли смартфон выйти из леса: проверяем мобильные приложения

С начала сезона в лесах Беларуси терялись больше 300 грибников и ягодников. То здесь, то там мелькают истории о том, как «заманили грибы» или «заманил лес», и даже опытные грибники в знакомых лесах петляли часами вокруг машины. Вместе с тем чуть более подготовленные любители отдыха на природе используют специальные приспособления — gps-трекеры. TUT.BY решил протестировать мобильные приложения, фактически аналоги автономных устройств.

Иван Величко снова отправился в лес и проверил пять программ. Все подробности эксперимента смотрите в видео.

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