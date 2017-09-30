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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки до двух градусов ожидаются 2 октября по юго-западу Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируются юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до плюс 2-7 градусов, по юго-западу на почве местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Во второй половине дня температура повысится до 8-13 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 15 градусов.

В связи с ожидаемыми заморозками Гидромет рекомендует поторопиться и закончить уборку томатов, перцев, огурцов, тыквы, кабачков, бахчевых культур. Не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды. До наступления заморозков должна быть завершена уборка зерна кукурузы, предназначенного на семена. Также заморозки могут повредить листья кукурузы, что ухудшит качество заготавливаемого силоса.-0-

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