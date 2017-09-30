В Беларуси 4 процента родов - преждевременные. Основная причина - инфекции

В Беларуси каждый год 4% родов — преждевременные. При этом на учете по беременности состоят 98% беременных женщин. Об этом во время первого республиканского конгресса «Мама Pro» рассказала Юлия Савочкина, главный акушер-гинеколог Минздрава.



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— Преждевременные роды есть везде и, конечно, это проблема. Они и называются преждевременными, потому что дети рождены раньше срока. Безусловно, этот ребенок требует особого внимания, особой заботы. Если срок родов значительно удален от предполагаемой даты, ребенок родился на 30 неделе или ранее, это говорит о том, что ему должна быть оказана высокоспециализированная помощь. Показатель преждевременных родов у нас стабилен. Это 4% в течение многих лет. То, что у нас такой низкий процент, — это в том числе большая заслуга медицинских работников, — сказала специалист.

Юлия Савочкина заметила, что низкого процента преждевременных родов в том числе удалось достичь благодаря диспансеризации. 98% беременных женщин в Беларуси стоят на учете.

— Это хорошо, потому что если есть угроза прерывания беременности, мы можем женщину полечить, предотвратить преждевременные роды.

Основной причиной преждевременных родов являются инфекции.

— К сожалению, хоть мы и живем в 21 веке, у нас не так много здоровых женщин, как нам хотелось бы. Поэтому если женщина планирует беременность, то стоит прийти к акушеру-гинекологу либо терапевту и спросить, что нужно сделать, чтобы спланировать здоровую беременность. Это будет залогом здоровых родов в срок.

Юлия Савочкина обратила внимание, что стать на учет по беременности женщина может без проблем и очередей.

— Если женщина считает, что беременна, она может обратиться к участковому акушеру-гинекологу, и стать на учет. У нас в стране в том числе и материально поощряется ранняя постановка на учет до 12 недель. И это хорошо для здоровья малыша и мамы. На ранних сроках можно выявить какие-то отклонения от нормального течения беременности

По словам специалиста, на 1 сентября 2017 года в стране родилось 69,5 тысяч детей. При этом около 80 тысяч женщин состоят на учете по беременности. Для сравнения в прошлом году в общем родилось более 117 тысяч детей.