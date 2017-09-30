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"Особенно растет мужское бесплодие". Почти у пятой части семей в Беларуси - проблемы с зачатием

01.10.2017 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Около 16% пар в Беларуси имеют проблемы с зачатием ребенка. И их количество со временем увеличивается. Об этом на первом республиканском конгрессе «Мама Pro», отвечая на вопрос корреспондента TUT.BY, рассказала главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина.


Фото: Reuters

— У нас есть центр планирования семьи, разрабатывается национальная стратегия планирования семьи. Это все направлено на то, чтобы сократить промежуток времени, между тем, когда супружеская пара поняла, что у них что-то не так, и когда обратилась к врачу-специалисту, который работает с бесплодием. Нужно, чтобы этот промежуток времени был как можно меньше. Ведь после 40 лет у любой даже здоровой женщины способность к зачатию падает, — заметила она.

По словам специалиста, паре нужно обратиться к врачу, если не получается забеременеть в течение года.

Национальную стратегию планирования семьи предложат в следующем году. Задача стратегии — обеспечить доступность помощи бесплодным парам в регионах.

Светлана Манышева, начальник отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заметила, что особенно заметен рост бесплодия среди мужчин. Поэтому к концу года в Минске откроют кабинет мужского бесплодия, где будут работать не только урологи, но и психологи.

— У нас есть урологи-андрологи в РНПЦ «Мать и дитя», куда могут обратиться мужчины. Ведь бывает женское, мужское бесплодие, но есть пары, где бесплодны и мужчина, и женщина. И если с женщиной работает акушер-гинеколог, то с мужчиной должен работать уролог-андролог, — отмечает Юлия Савочкина.

В Беларуси 4 процента родов — преждевременные. Основная причина — инфекции

 
Теги: Минск
 
 
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Около 16% пар в Беларуси имеют проблемы с зачатием ребенка. И их количество со временем увеличивается. Об этом на первом республиканском конгрессе "Мама Pro", отвечая...

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