«Беременная ответственна не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка. Роды дома — это эгоизм». Такое мнение во время первого республиканского конгресса «Мама Pro» высказала главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина.



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— Если у женщины не сформирована потребность к ответственному родительству, то кто кроме нее может защитить эту малютку? Никто. Когда женщина отказывается идти в женскую консультацию, она думает о ком? О себе прежде всего. Это эгоизм по отношению к ребенку. И права этого маленького неродившегося существа, к сожалению, она ущемляет, потому что ребенок должен быть здоровым. Да, бывают ситуации, когда какие-то инфекции и еще что-то, пороки... Но медики могут вовремя поставить диагноз, оказать помощь, чтобы этот ребенок имел шанс на жизнь. Я не против участия в родах партнера, пожалуйста, пусть приходят, у нас двери роддомов открыты. Но роды дома — это эгоизм. Роды — процесс, который не всегда можно предугадать. А потом получается так, что родила дома, ребенок погиб, а виноваты медработники, — прокомментировала Юлия Савочкина.

Светлана Манышева, начальник отдела лечебно-профилактической помощи детям и матерям комитета по здравоохранению Мингорисполкома, вспомнила, как в прошлом году женщину отговаривали от родов дома.

— Предполагали, что роды будут сложные. Поликлиника ходила, инспекция по делам несовершеннолетних, но она категорически отказывалась. Когда ребенок у нее погиб в ванной, только тогда к ней пришло осознание. Как можно было ее убедить? Приходил муж этой женщины. Когда попросили подписать, что так как сложные роды и вы все-таки берете ответственность на себя, то он категорически отказался. Сказал, что мы нарушаем права. Но я говорю, что если роды пойдут не так, и ваша жена погибнет дома, кто будет нести ответственность? Он отвечает: «Вы, потому что вы мне недостаточно объяснили».

Юлия Савочкина подчеркнула, что сегодня, к сожалению, многие супружеские пары, которые планируют рожать дома, не хотят брать на себя ответственность.

— И мы как акушер-гинекологи не защищены. Мы же не можем приставить конвой и отправить эту пациентку куда-то, у нее есть права. Она не хочет — она не идет. Но кто хоть раз сказал слово в защиту медработников, которые ходили и просили, говорили, что у вас может быть так и так, пожалуйста, обратите внимание? Роддом — это же не тюрьма. А получается, если все идет хорошо, то хорошо, а если малейшее отклонение от нормы, то его цена — жизнь, как минимум одна, ребенка, но плюс — еще мамы. И получается, что акушер-гинеколог, который хотел оказать помощь, виноват. У женщин не сформирована презумпция невиновности врача.

Напомним, что недавно произошла громкая история , когда уроженку Витебска, которая после домашних родов потеряла ребенка, судили за причинение ребенку смерти по неосторожности и приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Минздрав озвучил цифру: в прошлом году дому рожали 230 женщин. При этом при таких родах показатель перинатальной смертности в семь раз выше, чем при родах в роддоме.

Как ранее пояснили TUT.BY юристы, белорусское законодательство никак не регулирует вопрос родов. Никто не может запретить женщине рожать дома и заставить ее ехать в медучреждение. Это нарушит ее конституционные права. Но если будущая мать решится на домашние роды, она не вправе ожидать получения помощи профессионального медика. В соответствии с белорусским законодательством это незаконное врачевание. В Беларуси легальным является только один способ принятия родов — в государственном роддоме. Коммерческие медцентры не имеют такого права.