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В Австрии запретили закрывать лицо одеждой в общественных местах

01.10.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Закон, запрещающий в общественных местах закрывать лицо одеждой, маскарадными и медицинскими масками без предписаний врача, вступил в силу 1 октября в Австрии.

Запрет уже действует с воскресенья и касается не праздничных дней. Нарушителю грозит штраф в 150 евро, а если откажется повиноваться, то его заберут в отделение полиции для разъяснительной беседы.

В Австрии запретили закрывать лицо одеждой в общественных местах
© AFP/ ARIF ALI
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Под полный запрет попала такая мусульманская женская одежда, как паранджа, чадра или никаб.

С медицинскими и маскарадными масками ситуация несколько иная. Носить карнавальную маску могут разрешить в праздники (например, Хэллоуин), а в обычные дни — запрещено.

Ношение медицинских масок, которые популярны среди азиатских туристов, нужно будет обосновывать показаниями по здоровью. К врачам с их элементами униформы, защищающими лицо на работе, претензий не будет.

А вот, например, клоунам и спортсменам-фехтовальщикам придется обосновывать свой внешний вид, скрывающий лицо.

Этот запрет является одним из составляющих нового закона об интеграции мигрантов в стране. Кроме того, документ запрещает чиновникам, судьям и прокурорам покрывать головы платком.

Ранее аналогичный запрет вводили Франция и Бельгия в 2011 году, африканские страны Габон, Сенегал и Камерун — в 2015-м, Болгария и швейцарский кантон Тичино — в 2016-м.

 
Теги: Минск
 
 
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