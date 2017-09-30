В Австрии запретили закрывать лицо одеждой в общественных местах

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Закон, запрещающий в общественных местах закрывать лицо одеждой, маскарадными и медицинскими масками без предписаний врача, вступил в силу 1 октября в Австрии.

Запрет уже действует с воскресенья и касается не праздничных дней. Нарушителю грозит штраф в 150 евро, а если откажется повиноваться, то его заберут в отделение полиции для разъяснительной беседы.



© AFP/ ARIF ALI Современные мусульмане: фитнес в хиджабе и молитвы по мобильнику

Под полный запрет попала такая мусульманская женская одежда, как паранджа, чадра или никаб.

С медицинскими и маскарадными масками ситуация несколько иная. Носить карнавальную маску могут разрешить в праздники (например, Хэллоуин), а в обычные дни — запрещено.

Ношение медицинских масок, которые популярны среди азиатских туристов, нужно будет обосновывать показаниями по здоровью. К врачам с их элементами униформы, защищающими лицо на работе, претензий не будет.

А вот, например, клоунам и спортсменам-фехтовальщикам придется обосновывать свой внешний вид, скрывающий лицо.

Этот запрет является одним из составляющих нового закона об интеграции мигрантов в стране. Кроме того, документ запрещает чиновникам, судьям и прокурорам покрывать головы платком.

Ранее аналогичный запрет вводили Франция и Бельгия в 2011 году, африканские страны Габон, Сенегал и Камерун — в 2015-м, Болгария и швейцарский кантон Тичино — в 2016-м.