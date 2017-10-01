В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, который власти страны не признают. Вопрос, вынесенный на голосование, звучит так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?». Испанская полиция и Гражданская гвардия в течение всего дня пытались сорвать референдум, закрывая участки в различных районах Каталонии. При этом полицейские нередко вступали в конфликт с людьми. О том, что сейчас происходит в Каталонии, TUT.BY попросил рассказать белорусов, которые там живут.

«Люди были счастливы. Они делали селфи, и даже не прятали свои бюллетени с галочками»





— Мой парень из Каталонии, утром мы поехали в город Сан-Кугат-дель-Вальес — на его участок голосования, — говорит Анна Барабан. — Это полчаса езды от Барселоны. На входе в школу стояла огромная очередь из тех, кто хотел проголосовать. Сотни людей разных полов и возрастов. Многие пришли с детьми, кто-то с собаками. И хоть иногда шел дождь, никто не уходил. Мы засекли: примерное время в очереди составило четыре часа.

Испанской полиции не было вообще. Было только четыре полицейских из Каталонии (форма у них отличается. — Прим. TUT.BY), они вели себя очень приветливо и ни в коем случае не вмешивались в процесс.

Голосование проходило достаточно медленно, потому что испанцы из Мадрида блокировали интернет, и все приходилось делать вручную. Но, тем не менее, люди ждали. Периодически выступали ораторы из простой публики. «Люди, не уходите, — призывали они. — Если вы уйдете, они (власти Испании. — Прим. TUT.BY) украдут ваши голоса. Заберут бюллетени». И люди оставались.

В очереди очень чувствовалась солидарность. Стариков и инвалидов пропускали вперед. Ближайшие рестораны приносили еду. Все мило и тепло. В городе тоже было очень спокойно. Местные сидели на террасах, пили вино и праздновали независимость.

Мой парень без проблем проголосовал. Люди были счастливы. Они делали селфи, фоткались и даже не прятали свои бюллетени с галочками. Почти все ставили крестик напротив «Si», и было видно общий настрой проголосовавших.

Когда мы вернулись в Барселону, возле метро столкнулись с кордоном испанской полиции. Это именно те полицейские, которых специально прислали в Барселону из всей страны — суровые, в шлемах. Они просто шли толпой, а люди стали кричать: «Идите подальше, подальше от нас». Полицейские не стали их трогать, но оттеснили в другую часть улицы и направились к своим машинам.

Сейчас вечереет, почти все участки для голосования закрыты. Я дома недалеко от центра. Постоянно в небе слышен шум вертолетов, гудят полицейские сирены. В общем, обстановка неспокойная.

Наши друзья и просто местные жители говорят, то, что произошло сегодня, — это немыслимо в демократической стране. И что они перестали отождествлять себя с Испанией вообще. Один из друзей моего молодого человека — из консервативной семьи. Он всегда голосовал за правящую партию, но после случившегося утром, он пошел и проголосовал за независимую Каталонию. От него такого никто не ожидал. И скорее всего он такой не один. С каждым ударом дубинки, испанская полиция приближает первый день независимой Каталонии.

Люди до сих пор на улицах, многие мои однокурсники (Анна учится в Барселонском институте международных исследований. — Прим. TUT.BY) сейчас находятся на центральной площади Барселоны — площади Каталонии. Народу там все прибывает и прибывает. И складывается очень неоднозначная ситуация, потому что это место сбора, как сторонников, так и противников независимости.

— А люди собираются только на площади Каталонии?

— Я живу в высоком районе — на горе. У нас все очень мирно. Нет никаких намеков даже на сбор людей. Но я знаю, что в районах Готик, Раваль, Эль Борн люди собираются и сейчас. Они просто приходят с флагами и ждут. Никто не понимает, что будет ночью, но все в ожидании.

— А что с голосами?

— Кое-где они уже подсчитаны, но, учитывая то, что за урнами до сих пор охотится испанская полиция, механизм подсчета мне, например, неясен. Были прецеденты, когда полиция ехала за урнами на участок для голосования, а люди переносили их в частный дом, куда полицейским входить запрещено, так как это частная собственность. Но, несмотря на все преграды, за ночь результаты обещают посчитать.

«Не испанцы и не каталонцы сегодня стараются не высовываться»





— Весь день над городом кружат самолеты, — рассказывает Юлия Копылова, которая живет в Барселоне. — На каждом углу стоят полицейские машины. У меня под домом школа, в которой до сих пор (на часах примерно 19.00. — Прим. TUT.BY) огромная очередь. Обстановка на участке спокойная. Люди сидят на полу, некоторые пришли даже с едой, все ждут, чтобы проголосовать. Очереди, растягиваются часа на четыре.

Сегодня у нас неожиданно очень плохая погода. Весь день серо. На улицу я вышла только под вечер. Прохожу небольшую улочку, она перекрыта. Здесь люди собираются на демонстрацию, стоят, чего-то ждут. В Барселоне живет очень много иностранцев, и те, кто не испанцы и не каталонцы, сегодня стараются не высовываться.

Что касается местных, то, насколько я знаю от знакомых, все они хотят проголосовать и пошли на участки. Однако, многие каталонцы думают, что даже после референдума, ничего не изменится. Предполагают, им сделают какое-нибудь выгодное предложение, например, скидки на налоги, от которого нельзя будет отказаться.

Юлия рассказывает, что на зданиях, деревьях, скамейках, в метро — везде расклеены плакаты со словом Si, что значит «да». Эта же фраза написана и на асфальте.

— То, что приятно удивляет, — насколько каталонцы сплоченные, — продолжает Юлия. — Машины, которые проезжают мимо участков, сигналят. Накануне референдума было очень много тематических концертов. А еще, где-то неделю каждый день в десять вечера кто-то выходил на балкон со сковородкой и начинал стучать. А потом к этому стуку подключались другие. Такая вот необычная форма протеста.

«Все должно успокоиться»

Белорусский гид Ирина Пархоменко живет в ста километрах от Барселоны в курортном городе Салоу.

— И у нас, и в целом в Каталонии сейчас достаточно спокойно, ситуация несколько преувеличена в русскоязычных СМИ, — говорит она.

Сегодня Ирина была в Таррагоне:

— Трафик здесь не заблокирован, где-то дежурила полиция, где-то стояла группа мирных манифестантов. Все с виду спокойно, тихо, я не замечаю каких-то изменений.

По ее словам, в митингах в основном участвует студенческая молодежь, очень мало лиц зрелого возраста. Среди ее окружения вообще мало настроенных на отделение от Испании. В Барселоне, где гид была вчера, Ирина также не заметила, чтобы кто-то вел себя агрессивно, многие свое мнение выражают тем, что вывешивают на окнах флаги.

— Здесь можно увидеть три типа флагов. Испанский — две красные полосы, а между ними желтая. Каталонский — четыре красных полосы на желтом фоне. Этот флаг означает, что вывесившие его настроены мирно, они уважают свою культуру, но выступают за единую Испанию. И флаг со звездой в центре на синем треугольнике, он недопустим в официальной символике, его используют те, кто борется за отделение Каталонии. Вчера в Барселоне было много испанских флагов, некоторые вывешивали их рядом с каталонскими. Мнения в обществе самые разные. Но очень много тех, кто подчеркивает: каталонцы борются за свою культуру, но хотят остаться в Испании.





По словам Ирины, сейчас в обществе обсуждают и то, что Испания зря запретила референдум, многие обижены, что страна приняла такие меры, есть и те, кто решил: раз так, назло проголосуем.

Тем не менее, уверена гид, Каталония не вся ориентирована на отделение, а уж иностранцам, живущим здесь и работающим в сфере туризма, это меньше всего надо.

— Те, кто работает в этом секторе, пострадали. Пришлось отменить ряд экскурсии, потому что закрыты города, въезды — выезды. В частности, экскурсии в музей Сальвадора Дали, в Жирону пришлось аннулировать, для многих безвозвратно, потому что некоторые туристы в понедельник уезжают.

Ирина считает, что завтрашний день будет показательным.

— Объявят результаты. Они предсказуемы: настроенные на отделение выиграли, Мадрид не признает. Я надеюсь, что ничего радикального не произойдет, все это должно успокоиться.



