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Скандально известной Ошмянской таможни больше нет, а "Лоша" заработала как обычный погранпереход
02.10.2017 01:26 — Новости Общества | Tut.by
Сразу два изменения произошли на белорусско-литовской границе в минувшие выходные. Рассказываем, что теперь ждет автопутешественников в «Котловке», «Каменном Логе» и «Лоше».
Во-первых, с 1 октября Ошмянская таможня прекратила свое существование,
Напомним, Ошмянская таможня два года назад оказалась в эпицентре коррупционного скандала: весной 2015 года были задержаны 58 сотрудников пропускного пункта «Каменный Лог». Их обвинили в получении взяток на сумму в 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. Весь последний год мы следили за процессами над таможенниками в различных судах Минска — и в итоге фигуранты получили 335 лет в колонии на всех, у них конфисковали 2,7 миллиона долларов.
Вторая новость касается изменения статуса пограничного пункта «Лоша»: со вчерашнего дня он функционирует в полном объеме как международный автодорожный пункт пропуска для легковых транспортных средств — точь в точь как, например, расположенные в 40 км «Каменный Лог» или «Котловка». Это регламентировано Указом президента от 22 сентября 2017 г. № 346.
Недавно в ПП «Лоша» была обновлена инфраструктура, появились новые помещения для размещения в них представителей таможни.
Напомним, до февраля 2017 года пункт пропуска «Лоша» работал как упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могли лишь жители приграничья. С 17 февраля пункт пропуска
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Сразу два изменения произошли на белорусско-литовской границе в минувшие выходные. Рассказываем, что теперь ждет автопутешественников в "Котловке", "Каменном Логе"...
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