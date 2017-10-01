Сразу два изменения произошли на белорусско-литовской границе в минувшие выходные. Рассказываем, что теперь ждет автопутешественников в «Котловке», «Каменном Логе» и «Лоше».



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Во-первых, с 1 октября Ошмянская таможня прекратила свое существование, сообщает Госпогранкомитет. Событие скорее формальное — позиционируется как оптимизация, и для перевозчиков и автопутешественников на практике ничего не значит: просто зона ответственности Ошмянской таможни перешла под юрисдикцию Гродненской региональной таможни. Управленческий персонал переведен в пограничные пункты таможенного оформления, также произошло серьезное сокращение административного аппарата.

Напомним, Ошмянская таможня два года назад оказалась в эпицентре коррупционного скандала: весной 2015 года были задержаны 58 сотрудников пропускного пункта «Каменный Лог». Их обвинили в получении взяток на сумму в 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. Весь последний год мы следили за процессами над таможенниками в различных судах Минска — и в итоге фигуранты получили 335 лет в колонии на всех, у них конфисковали 2,7 миллиона долларов. Вот здесь можно прочесть всё о деле Ошмянской таможни .



Фото: оперативная съемка

Вторая новость касается изменения статуса пограничного пункта «Лоша»: со вчерашнего дня он функционирует в полном объеме как международный автодорожный пункт пропуска для легковых транспортных средств — точь в точь как, например, расположенные в 40 км «Каменный Лог» или «Котловка». Это регламентировано Указом президента от 22 сентября 2017 г. № 346.

Недавно в ПП «Лоша» была обновлена инфраструктура, появились новые помещения для размещения в них представителей таможни.

Напомним, до февраля 2017 года пункт пропуска «Лоша» работал как упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могли лишь жители приграничья. С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» начал работать в статусе международного , но по упрощенной схеме — здесь можно было проезжать легковым автомобилям всех форм собственности массой не более 3,5 тонны и числом мест не более восьми. В «Лоше» не производилось таможенное оформление товаров, перевозимых через границу и подлежащих декларированию. Иностранным гражданам не оформляли «временный ввоз» на автомобиль.