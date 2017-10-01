Погода, которая вам вряд ли понравится: в Брест возвращается осень

Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной, уверяют синоптики.





Самым теплым и солнечным днем недели станет понедельник. Днем воздух в городе прогреется до +14°С.

В первой половине дня вторника будет облачно и без осадков, а вот после обеда ожидаются дожди и около +10°С.

В среду будет облачно с прояснениями. Утром возможен сильный дождь, который ослабнет ко второй половине дня. Температура воздуха составит +11°С.+13°С.

Конец недели будет также облачным, возможны дожди. В четверг и пятницу днем — +9°С.+11°С.