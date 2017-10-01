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Погода, которая вам вряд ли понравится: в Брест возвращается осень

02.10.2017 06:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной, уверяют синоптики.


Самым теплым и солнечным днем недели станет понедельник. Днем воздух в городе прогреется до +14°С.

В первой половине дня вторника будет облачно и без осадков, а вот после обеда ожидаются дожди и около +10°С.

В среду будет облачно с прояснениями. Утром возможен сильный дождь, который ослабнет ко второй половине дня. Температура воздуха составит +11°С.+13°С.

Конец недели будет также облачным, возможны дожди. В четверг и пятницу днем — +9°С.+11°С.

 
Теги: Брест
 
 
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Самым теплым и солнечным днем недели станет понедельник. Успейте насладиться!

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