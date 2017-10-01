Пробная перепись населения стартует 2 октября в Молодечненском районе

Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пробная перепись населения пройдет в Молодечненском районе Минской области с 2 по 13 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Пробная перепись - это важный подготовительный этап переписи населения Беларуси 2019 года. Результаты пробной переписи позволят установить приоритеты для дальнейшей работы по подготовке к основной переписи населения, оценить качество и эффективность программного продукта, окончательно определиться с вопросами (насколько они актуальны и корректны).

В ходе пробной переписи планируется опросить 15 тыс. человек (около 2% населения Молодечненского района). Все домохозяйства выбраны случайным образом. В адрес каждого из них направлена информационная листовка с указанием сроков проведения пробной переписи и телефонов для уточнения фамилии переписчика.

Основное отличие нынешней переписи от предыдущей - отказ от бумажных переписных листов и картографических материалов. Опрос населения будет проводиться с помощью планшетных компьютеров. Это позволит автоматизировать ввод данных, подключить систему контроля на этапе сбора информации и обеспечить высокое качество заполнения переписных листов.

В ходе пробной переписи будет задано 49 вопросов, ответы на которые позволят получить подробную демографическую, национальную и социально-экономическую характеристику населения. Они будут касаться возраста, семейного положения, места рождения, уровня образования, гражданства, национальности, владения языками, занятости, источников доходов, жилищных условий, сельскохозяйственной деятельности и др. Кроме того, будет изучено мнение населения о способах их участия в переписи 2019 года: самостоятельно через интернет; на стационарном участке; опрос переписчиком дома.

Пройти опрос можно на дому и на стационарных участках. Переписчик будет иметь при себе портфель с эмблемой переписи населения; удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта; планшетный компьютер. Все полученные данные должны заноситься в присутствии самого гражданина в переписной лист непосредственно переписчиком с помощью планшета. В случае возникновения сомнения относительно переписчика можно позвонить и задать интересующие вопросы по телефонам 8-0176-58-02-83 и 8-017-346-87-45 - это номера прямой телефонной линии, открытой на время проведения пробной переписи населения. Второй способ - опрос на специально оборудованных для этих целей стационарных участках. Они расположены в Молодечно по ул. Дроздовича, 5, пл. Центральная, 2, ул. Машерова, 3, а также в агрогородке Лебедево, пл. Центральная, 14 и деревне Тюрли, ул. Молодечненская, 1. Никаких других способов проведения опроса граждан не предусмотрено, подчеркнули в Белстате.

Полученная от населения информация уже в момент завершения опроса обезличивается и защищается от несанкционированного использования техническими и организационными мерами. Персональные данные являются конфиденциальными и не подлежат распространению, в том числе представлению в государственные органы, иные организации, третьим лицам. Вся информация, полученная в ходе пробной переписи, будет использоваться исключительно в статистических целях для выработки подходов к проведению переписи 2019 года.

Информация о пробной переписи размещена на сайтах Национального статистического комитета и Молодечненского райисполкома.-0-