Доброе утро!

Если в этот понедельник вы решили попробовать вегетарианство, то знайте наперед: похудеть вряд ли получится, а вот чувствовать себя, возможно, и правда станете лучше. Только не гонитесь за модой, а слушайте собственный организм, мы поможем: вот здесь отвечаем на элементарные вопросы о вегетарианстве . Хорошего дня — и приятного аппетита.

ВАЖНОЕ

Вчера белорусские педагоги отметили профессиональный праздник — День учителя. Президент их поздравил , а мы посчитали : в сфере образования работает каждый десятый белорус, большая половина педагогов — школьные учителя, 86% всех представителей профессии — женщины. Кстати, пообщались с « усатым нянем » — заведующим садиком в Сморгони (да-да, это мужчина!), а еще с учительницей, в классе которой всего два ученика . Низкий поклон им и остальным педагогам страны!





Министр труда объяснила, что «по пиццот» получать будут не все и не везде. «Их надо заработать, а не дать», уверена она. Поддерживаем!

А еще мы узнали, что Минтруда подготовило проект указа об освобождении индивидуальных предпринимателей , которые приостанавливают деятельность, от обязательной уплаты взносов в ФСЗН. Сейчас же им приходится платить вне зависимости от того, работают ипэшники или нет.

Партия БНФ выбрала нового лидера и того, кто пойдет от них на президентские выборы. Спойлер: это два разных человека .

Белорусских тяжелоатлетов на год отстранили от международных стартов. они пропустят ЧМ-2017 — и вот почему .

В Каталонии проходил референдум о независимости от Испании, который не признают власти страны . Вынесенный на голосование вопрос звучал так: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» (вот здесь вообще все, что нужно знать о плебисците). Испанские власти разгоняли сторонников независимости с применением силы — смотрите видео . В итоге пострадали 760 человек , в Мадриде же заявили, что никакого референдума не было. Белорусы, живущие в Каталонии, рассказали нам о том, что сейчас происходит в стране, — а мы вот здесь разобрались , нужна ли Беларуси независимая Каталония.





ПОПУЛЯРНОЕ

В Березино, что в 100 километрах от Минска, после родов дома умерла 29-летняя женщина и ее две дочери-двойняшки. Мы побывали в райцентре и попробовали разобраться, как такое могло произойти .

С начала августа выпускники-2017 начали отрабатывать распределение — кто-то место работы на ближайшие два года нашел самостоятельно, а за кого-то его нашел университет. Мы поговорили с молодыми специалистами об их зарплате и впечатлениях от первых месяцев распределения. Кто-то даже плакал.

Чтобы вы, в свою очередь, не плакали каждый месяц при оплате «коммуналки», вот здесь рассказываем, как сэкономить на воде солидные суммы денег. Спойлер: это несложно.

А еще предлагаем почитать истории людей, которые долгое время осознанно отказывались от секса — по разным причинам .

ЧТО ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

В честь 500-летнего юбилея Библии Франциска Скорины пастор протестантской церкви Тарас Тельковский пробежал 500 километров за 5 дней. Да-да, мы не запутались в нулях! Рассказываем, как ему это удалось .





С начала сезона в лесах Беларуси терялись больше 300 грибников и ягодников — к сожалению, до сих пор нашли не всех. А ведь людям могли помочь gps-трекеры или аналогичные мобильные приложения. Наш Ваня Величко отправился в лес и их протестировал .

Главный тренер белорусской футбольной сборной почитал, что пишут о нем и его ребятах в интернете, расплакался и ответил всем, кто их ненавидит . «Я хорошо понимаю наших болельщиков. Они достойны побед и хорошей игры со стороны главной команды страны».

Все новости субботы, 30 сентября

Все новости воскресенья, 1 октября

Ну и вот вам тестик напоследок, вдруг в выходные пропустили. На прошлой неделе глава КГК рассказал Александру Лукашенко, что первоклассница спутала его с президентом. Вы же не повторите ее ошибок и узнаете всех вот этих чиновников ? Удачи!

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