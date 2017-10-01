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Трагедия в Березино, референдум в Каталонии и почему не всем "по пиццот" - все за выходные
02.10.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Если в этот понедельник вы решили попробовать вегетарианство, то знайте наперед: похудеть вряд ли получится, а вот чувствовать себя, возможно, и правда станете лучше. Только не гонитесь за модой, а слушайте собственный организм, мы поможем:
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Если в этот понедельник вы решили попробовать вегетарианство, то знайте: похудеть вряд ли получится, а вот чувствовать себя, возможно, и правда станете лучше....
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