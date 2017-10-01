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Осень неизбежна. Погода в Гомеле на неделю
02.10.2017 08:08 — Новости Общества | Tut.by
Октябрь, в отличие от своих предшественников, старается придерживаться норм приличия, когда-то придуманных природой. Пока получается. На предстоящей неделе никаких потрясений — всех нас ждет нормальная осенняя погода.
Температура воздуха с понедельника по пятницу будет примерно одинаковой — плюс 12−13°С днем и +6 -10°С ночью. Со среды пойдут дожди. Больше всего осадков запланировано на четверг. В конце рабочей недели синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.
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Октябрь, в отличие от своих предшественников, старается придерживаться норм приличия, когда-то придуманных природой. Пока получается. На предстоящей неделе...
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