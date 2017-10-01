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Это вам вряд ли понравится. Погода в Витебске на неделю
02.10.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Вот и пришла настоящая осень — с порывистым ветром, холодом и дождями.
В понедельник, 2 октября, в Витебске днем максимальная температура воздуха повысится до +9. Без осадков.
Во вторник, 3 октября, без осадков, но ветрено. В дневные часы столбик термометра покажет +8… +10°C.
Со среды, 4 октября, и до конца рабочей недели зарядит дождь и поднимется сильный ветер. Дневная температура воздуха +9… +11°C.
Аналогичная погода будет в четверг, 5 октября.
Пятница, 6 октября, будет дождливой, с сильным ветром — порывы до 20 метров в секунду. Днем +10… +12°C.
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Вот и пришла настоящая осень - с порывистым ветром, холодом и дождями. Прогноз Гидрометеоцентра на эту неделю неутешительный.
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