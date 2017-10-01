Крыша для студента. Сколько стоит комната в общежитии и съем квартиры в Бресте?

Безусловно, студенту-первокурснику, только что окончившему школу и переехавшему в другой город, нужно время на адаптацию. Прежде всего, надо решить вопрос с жильем — общежитием или съемной квартирой. Как решают эту дилемму студенты?

Если вы хорошо готовите и всегда убираете за собой, нет абсолютно никаких гарантий, что то же самое умеют делать ваши соседи по общежитию. Да и перспектива делить крышу над головой с человеком, о котором ты ну совсем ничего не знаешь, на первом курсе университета выглядит сомнительной.

Вот и семнадцатилетняя Алина из Столинского района подумала так же. Чтобы влиться в студенческую жизнь без стрессов, девушка и ее подруга договорились, что будут снимать квартиру вместе (после окончания школы обе поступили в Брестский вуз). Их вариант — идеальный: девочки знают друг друга уже много лет.

История «обретения» жилплощади в Бресте у девчонок простая и сложная одновременно.

— Университет дает студентам список контактов, куда можно обратиться в поисках жилья, — рассказывает Юля. — Очень хотелось организовать переезд заранее, до начала учебного года. Моя тетя, которая живет в Бресте, пришла в университет, объяснила ситуацию, и мы получили контакты квартиросдатчиков летом. Платим по 100 рублей с человека. И коммунальные небольшие — около 20 рублей на двоих — довольны!

Впрочем, если предложения университета студента не устраивают, он и его родители всегда могут прибегнуть к помощи «извне».

ZARYA.BY обратилась в «Бугриэлт» — агентство, оказывающее риелторские услуги во всех сегментах рынка брестской недвижимости.

— Как сами студенты, так и их родители к нашей помощи прибегают редко, — прокомментировал ситуацию сотрудник «Бугриэлта» Виктор. — Можно даже сказать, это были разовые случаи. По тарифам Министерства юстиции услуги риелторов сейчас составляют 10 базовых величин. Средняя стоимость по Бресту — 5 базовых, это — 115 белорусских рублей. Сами понимаете, далеко не каждый студент будет выкладывать такие деньги за поиск. Основной способ в этом случае — объявления в газетах и интернете. И, конечно же, через знакомых.

Поддержка Alma mater

А что, если студенту-первокурснику, кроме как на общежитие родного университета, рассчитывать не на что? Здесь стоит знать, что на первоочередное заселение имеют право инвалиды, сироты, лишившиеся одного или двух родителей…

Несколько лет назад моя знакомая, мечтавшая стать врачом с пятого класса, поступила в Гродненский университет, но на учебу не поехала. Не дали общежитие!

Бестактные вопросы типа «А как же родители, не помогут?» я задавать не стала. Но факт остается фактом: в семнадцать лет человек зависим финансово от семьи. Так что если у родителей нет денег на аренду жилья для студента-первокурсника, то уж тут, извините, особого выбора нет.

В БрГУ имени А.С. Пушкина корреспонденту ZARYA.BY рассказали, что все иногородние первокурсники, которые запрашивали общежитие при подаче документов, успешно заселены. Известно, что университет располагает студенческим городком, в составе которого — 4 жилых здания.

Стоимость выяснили у студентов вуза: 9,2 рубля за месяц жизни в корпусе на улице Ленина.

А вот что предлагает Брестский государственный технический университет: в 4 общежитиях политеха (1 — коридорного и 3 — блочного типов) 1987 мест. Цена, правда, разнится в зависимости от комфорта.

Так, счастливые жильцы блочного типа за проживание отдают 0,8 базовой величины, что значит 18,4 рубля. «Коридор» составляет 0,4 базовой и это — 9,2 р. Брестский политехническй колледж, филиал БрГТУ, находится под опекой университета, поэтому иногородние учащиеся среднего специального звена за общежитие платят 0,3 базовой, то есть неполных 7 рублей.

В БрГТУ, чтобы получить желанное место в общежитии, нужно написать заявление после зачисления и приложить к нему справку о месте жительства и составе семьи. «Новобранцы» могут сделать эту процедуру (также попросить список квартир) после организационного собрания для всех поступивших. В политехе оно в обязательном порядке проходит перед началом учебного года.

Примечательный факт: в этом году из 387 только 5 первокурсников, студентов БрГТУ, отозвали свои удовлетворенные прошения на место в общежитии.

— Наш список контактов обширен, а особо спроса не имеет, — объясняют сотрудники. — Цены за арендное жилье для студентов высокие.