МИНСК, 2 окт — Sputnik. Нобелевский комитет огласит в понедельник имя обладателя первой премии этого года — в области физиологии и медицины.



© AP/ Melissa Hjerrild Букмекеры понижают шансы Мураками на "нобелевку"

"Нобелевская неделя" — первые числа октября. Традиционно в эти дни шведские и норвежские академики оглашают имена лауреатов самой престижной премии — за достижения в области медицины, физики, биологии, химии, литературы и укрепления мира.

Как и в предыдущие годы, первым в Стокгольме огласят имя лауреата Нобелевской премии по физиологи и медицине. Имена претендентов на эту премию хранятся в строжайшей тайне на протяжении 50 лет — то есть узнаем мы о кандидатах на получение "нобелевки" этого года только в 2067 году.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получил японец Йошинори Охсуми: он изучал процессы аутофагии — процесса, при котором компоненты клетки доставляются в лизосомы и там деградируют. Этот процесс напрямую связан со старением клеток.

Во вторник, 3 октября, огласят имя лауреата Нобелевской премии по физике, в среду — по химии. Лауреата премии мира назовут в пятницу. Дата оглашения имени обладателя "нобелевки" по литературе пока не сообщается, однако традиционно это происходит по четвергам.

Церемония награждения Нобелевской премией пройдет в декабре в Стокгольме. Лауреаты получат денежный приз в размере более миллиона долларов и медаль.